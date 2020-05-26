Безробіття в Україні подолало психологічну позначку

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні перевищила пів мільйона. Станом на 26 травня вона зросла до 506 тис. осіб.

За минулий тиждень ця цифра збільшилася на 19,6 тис., повідомляє "Інтерфакс-Україна". А з початку карантину, тобто з 12 березня, зареєструвалося 236 тис. безробітних, що майже вдвічі більше, ніж за відповідний період 2019 року.

Безробіття в Україні

"Останнім часом реєстрація безробітних дещо скоротилася. Так, якщо на початку травня щодня реєструвалося від 5 до 7 тисяч людей, то за останній тиждень – від 3 до 4 тисяч", – сказали агентству в службі зайнятості України.

Водночас допомогу з безробіття з початку карантину почали виплачувати 179,7 тис. громадян.

Рік тому станом на 26 травня безробітних було майже на 67%, або на 202 тис. менше, додали в службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу у зв'язку з частковим безробіттям. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

В Україні 35% роботодавців збираються скорочувати зарплати співробітників протягом найближчих 1-2 місяців, а 15% компаній вже ухвалили рішення скоротити тривалість робочого дня.

В Україні через карантин і кризу кількість вакансій скоротилася на 55%, на одне робоче місце в середньому претендує 10 людей, а більшість пропозицій – в сільському господарстві й на зарплату в 7 тис. грн.

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