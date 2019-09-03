Безкоштовні кредити і величезний кешбек: Ідея Банк роздасть подарунки в честь 30-річчя

Ідея Банк в честь 30-річчя з моменту свого заснування провів перший етап акції "Ідеальна 30". У наступних двох етапах можуть прийняти участь нові і діючі клієнти банку.

У суботу, 31 серпня, в свій День народження в прямому ефірі на офіційній Facebook-сторінці банк провів розіграш і визначив 130 переможців-щасливчиків. Повний список переможців дивіться тут. Це тільки перший етап акції "Ідеальна 30". Кожен діючий або новий клієнт може стати переможцем в двох наступних етапах, які пройдуть протягом двох наступних місяців.

У першому етапі акції призи були розіграні серед існуючих і нових клієнтів банку, які мають кредит, депозит або оформили карти Ідея Банку.

Отже, результати 4 позицій акції "Ідеальна 30":

"Мегаприбуток - Ідеальні 30%" 30 клієнтів отримали можливість підвищити ставку за депозитом до ювілейних 30%.

"30% cashback до 30 років IdeaBank" 60 клієнтів тепер можуть витрачати картками більше. 30% відсотків кешбек додають задоволення від витрат.

"Кожен день ідеальний кредит під 0%" 30 щасливчиків будуть користуватися кредитними коштами банку і не будуть платити %%.

"30 літрів до 30 років IdeaBank" 10 клієнтів перемогли і отримають 1 тис. Грн, в тому числі на придбання палива на будь-якій АЗС.

"Вітаємо переможців! Запрошуємо нових клієнтів скористатися послугами Ідея Банку і стати учасниками наступних розіграшів!" – йдеться в повідомленні банку.

Ідея Банк Україна працює на ринку з 1989 року. За 30 років практики банк сформував ділову репутацію надійного фінансового партнера, який пропонує споживачам продукти і сервіси європейської якості.

Ідея Банк входить в європейську фінансову групу Getin Holding SA (Польща).

Getin Holding SA (Польща) належить 100% акцій банку.

Банк надає послуги в 82 відділеннях і 200 консультаційних центрах по всій Україні. Продуктами банку користуються 300 000 клієнтів. Команда професіоналів банку об'єднує 1,2 тис. осіб.

Банк - переможець низки рейтингів в номінаціях роздрібного кредитування і надійності.

- ТОП-3 в номінації "Кредит готівкою" в премії FinAwards 2019

- ТОП-20 найнадійніших банків в Рейтингу українських банків Finclub (2018)

- ТОП-1 в номінації "Кредит готівкою" в Рейтингу українських банків Finclub (2018)

- ТОП - 15 в Рейтингу найстійкіших банків фінансового порталу Мінфін (2018)

- ТОП - 6 Рейтингу найнадійніших банків національного журналу "Новое время" (2018)

- Входить в список 13 найбільш надійних українських банків за версією агентства YouControl

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