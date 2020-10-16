Без виплат інвесторам держава отримає міжнародні позови вже цього року – ЄУЕА

Якщо держава не виконає зобов’язання щодо погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" енергетики, Україна отримає арбітражні позови від інвесторів вже цього року.

Про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк. На її думку, влада має якнайшвидше задіяти всі можливі інструменти для погашення до кінця поточного року заборгованості перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел та забезпечити повні виплати за "зеленими" тарифами.

"Запропоновані вами різні механізми щодо залучення з державного бюджету, щодо підвищення або утримання ціни на передачу, тарифу на передачу оператора систем передачі, щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики, – це все дуже важливі інструменти, і я закликаю уряд України, Міністерство енергетики, профільні комітети Верховної Ради іще раз розглянути ці механізми і активно включатися в роботу, щоб до кінця цього року були виконані ті зобов’язання, які взяла на себе держава Україна", – сказала Гуменюк.

За її словами, інвестори вже готуються до подачі позовів у міжнародний арбітраж, якщо Україна не виконає взяті перед ними зобов’язання щодо погашення боргів за вироблену електроенергію. Та наголосила, що вважає такий розвиток подій найгіршим варіантом, як для інвесторів, так і для нашої країни.

"В противному випадку, на жаль, хочу підтвердити той факт, що як негативний наслідок невиконання всіх цих зобов’язань дійсно я спостерігаю, як наші члени асоціації, компанії, інвестори готуються до арбітражних позовів", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що 1 серпня набрав чинності закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - і основні положення меморандуму між Кабміном та іноземними інвесторами у ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, тощо.

Крім того, закон визначає строки та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – в четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% – у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію починаючи з серпня цього року. За станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашений, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за вересень – 33%.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній раді законопроект щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в "зелену" енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Разом з тим, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За інформацією з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.