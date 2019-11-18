Місто на Львівщині залишилося без тепла й світла: з'явилися свіжі дані

Опалення у місті Новий Розділ на Львівщині місцева влада пообіцяла запустити на вихідних, починаючи з 23 листопада.

А проблеми з подачею електрики усунуть до кінця понеділка, 18 листопада. Про це заявила в.о. міського голови Ірина Кравець, передає "УНН". Вона підтвердила, що тепла у місті немає досі.

"15 листопада АРМА ухвалило рішення про зміну управителя Новороздільської ТЕЦ. Від 15 листопада тепломережі наші обслуговує та постачанням тепла буде займатися дочірня компанія "Нафтогазу" — "Нафтогаз Тепло". Маємо надію, що найближчим часом буде запущено воду в мережі. Після цього будуть проведені гідровипробування і, в кращому разі, за відсутності серйозних поривів та аварій, на вихідних будемо чекати тепло", – розповіла Кравець.

За її словами, водопостачання у місті є. А ось з подачею електрики проблеми: через те, що люди масово вмикають обігрівачі й бойлери, вийшла з ладу одна з підстанцій. Зважаючи на все, звичайним ремонтом ситуацію вже не владнати. Можливо, "Нафтогаз" привезе нову установку або місто витратить на неї частину коштів із резервного фонду.

"Будемо вирішувати ці питання найближчими годинами. Щоб до кінця дня виправити ситуацію", – сказала Кравець.

У Новому Роздолі пообіцяли дати тепло

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