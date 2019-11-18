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18 листопада • оновлено в 14:15
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Місто на Львівщині залишилося без тепла й світла: з'явилися свіжі дані

1.9т
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Опалення у місті Новий Розділ на Львівщині місцева влада пообіцяла запустити на вихідних, починаючи з 23 листопада.

А проблеми з подачею електрики усунуть до кінця понеділка, 18 листопада. Про це заявила в.о. міського голови Ірина Кравець, передає "УНН". Вона підтвердила, що тепла у місті немає досі.

"15 листопада АРМА ухвалило рішення про зміну управителя Новороздільської ТЕЦ. Від 15 листопада тепломережі наші обслуговує та постачанням тепла буде займатися дочірня компанія "Нафтогазу" — "Нафтогаз Тепло". Маємо надію, що найближчим часом буде запущено воду в мережі. Після цього будуть проведені гідровипробування і, в кращому разі, за відсутності серйозних поривів та аварій, на вихідних будемо чекати тепло", – розповіла Кравець.

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Опалювальний сезон: стало відомо, у яких областях України ще немає тепла

За її словами, водопостачання у місті є. А ось з подачею електрики проблеми: через те, що люди масово вмикають обігрівачі й бойлери, вийшла з ладу одна з підстанцій. Зважаючи на все, звичайним ремонтом ситуацію вже не владнати. Можливо, "Нафтогаз" привезе нову установку або місто витратить на неї частину коштів із резервного фонду.

"Будемо вирішувати ці питання найближчими годинами. Щоб до кінця дня виправити ситуацію", – сказала Кравець.

У Новому Роздолі пообіцяли дати тепло

У Новому Роздолі пообіцяли дати тепло

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Львівській області у містах Новий Розділ і Новояворівськ під загрозою зриву опинився опалювальний сезон. Через це в ОДА готуються оголосити надзвичайну ситуацію.

  • У Львівській області через зрив опалювального сезону у відставку подав мер 30-тисячного міста Новий Розділ Андрій Мелешко та його заступники.

  • У двох містах Львівської області – Новояворівськ та Новий Розділ – через зрив опалювального сезону оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру.

  • У Новому Роздолі Львівської області – критична ситуація з опаленням, крім того, кілька районів міста залишилися без електрики, під загрозою поставки води на деякі вулиці. Про це 17 листопада повідомила пресслужба "Нафтогазу України".

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Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
Опалювальний сезон в Україні
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" комунальні послуги
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Ну, в одном стойле - это для эксперимента. Когда Господь признает эксперимент успешным, так будет во всём свинарнике.
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
В 1994 году 18 ноября у нас было минус 18 и снега по колено.Прорвало теплотрассу и микрорайон остался без тепла.У нас электроплиты.Все врубили. выгорели трансформаторы на 2х подстанциях.Остались без тепла и света.На привоз резервных трансформаторов потратили три дня при таких морозах.Потом всё наладилось.Трубы не успели разморозить.СлаваБогу.А опасность была.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Jhybkjd Fktdnby, всё у вас еще впереди.
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фил филька
фил филька
никогда не было и вот опять)
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