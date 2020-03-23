В Україні через коронавірус подорожчали продукти: що не можна купувати

В Україні вжили жорстких заходів для боротьби з коронавірусом. У багатьох областях оголошено надзвичайну ситуацію, у Києві зупинено рух громадського транспорту. Українці також почали готуватися до карантину: у магазинах вишиковуються черги, з вітрин швидко зникають продукти. Люди змітають крупи, сіль, борошно, консерви, спустошують навіть відділи з алкоголем.

Соцмережами продовжують ширитися фото супермаркетів із порожніми полицями й довгими чергами біля кас.

Як справляються торгові мережі з ажіотажем і чи чекати дефіциту товарів – читайте в OBOZREVATEL.

Довгі черги та порожні полиці

Незважаючи на те, що продуктові магазини в українських містах працюють у звичайному режимі, а президент України Володимир Зеленський розпорядився організувати регулярну доставку товарів у супермаркети, українці масово запанікували й почали змітати крупи, соняшникову олію, консерви та інші харчі.

В Україні скуповують продукти через коронавірус Telegram-канал "Харків 1654"

Telegram-канал "Харків 1654"

Фото порожніх полиць у торгових закладах облетіли соцмережі, що ще більше посилило тривожні настрої населення.

РБК-Україна

РБК-Україна

Telegram-канал "Харків 1654"

Причому найбільший ажіотаж спостерігається у великих супермаркетах, оскільки там представлений більш широкий асортимент продукції. У маленьких магазинах, як стверджують українці, значного скупчення покупців і черг немає.

У магазинах кажуть, що дефіциту продуктів немає

Українські торгові мережі закликають громадян не панікувати та запевняють, що продуктів вистачає. Упродовж перших днів карантину супермаркети не були готові до такого ажіотажу, тому справді можна було спостерігати відсутність того чи іншого товару. Зараз ситуація стабілізується, і магазини поповнюють запаси відповідно до попиту населення.

Деякі навіть винайшли свій метод боротьби з панікерами. Наприклад, в "АТБ-Маркет" оголосили про нові правила, які повинні забезпечити стабільну діяльність мережі, а також наявність достатньої кількості асортиментних позицій на полицях.

"Щоб захистити покупців від дій спекулянтів і панікерів, компанія оголосила про введення з 18 березня обмежень на продаж товарів у одні руки, які дозволять уникнути нестачі продукції в окремих магазинах мережі через ажіотажний попит", – пише пресслужба компанії.

Зокрема, вода, пиво й напої в пластикових пляшках будуть відпускатися в кількості не більше, ніж 12 одиниць одній особі. Всі інші товари – не більш як п'ять штук на покупця.

АТБ

Там також запевнили українців у тому, що вся мережа магазинів володіє достатніми запасами, щоб оперативно поповнювати полиці, яким би великим не був попит на ті чи інші продукти – гречку, рис, макарони, консерви, цукор тощо.

Крім того, мережа має намір збільшити товарні запаси, особливо тих продуктів, на які спостерігається підвищений попит.

У департаменті корпоративних комунікації групи компаній Fozzy також запевнили, що продукції на складах вистачає, її намагаються оперативно відвантажувати й виставляти на вітринах магазинів.

"У нас є спеціальна система, яка визначає, що та скільки потрібно придбати. Ми поки не рахували, на скільки збільшилися закупівлі, у нас зараз одне завдання – щоб товари були, і це цілодобовий процес. Найголовніше, що продукти є на складі, і постачання триває. У регіонах також стабільна ситуація", – розповіла в коментарі OBOZREVATEL керівниця департаменту корпоративних комунікацій Ніна Міщенко.

Вона також зазначила, що жодних обмежень щодо продажу товару в одні руки в компанії вводити не мають наміру. Єдині зміни, які зачепили мережу магазинів – графік роботи. Через перебої в роботі громадського транспорту майже 180 супермаркетів "Сільпо" працюватимуть з 9:00 до 22:00.

"Сільпо" sq.com.ua

На митниці також звітують про те, що в Україні за 17 днів березня завезли на 40 тонн більше продуктів харчування, ніж упродовж аналогічного періоду 2019 року.

"Україна робить продуктові запаси, а тому не потрібно скуповувати гречку й консерви на пів року вперед", – закликають митники.

У зв'язку з поширенням інформації про те, що через карантин на кордоні нібито не пропускають транспортні засоби з харчами, на митниці пояснили: "Іноді можуть утворюватися черги з вантажівок на кордоні у зв'язку з їхнім ретельним санітарним контролем, але фури з товаром курсують між країнами безперешкодно щодня".

Що з цінами

Будь-якого істотного подорожчання на продукти харчування не очікується, але окремі категорії вже піднялися в ціні.

Найбільше через ажіотаж піднялися ціни на гречку – замість 25 грн/кг вона нині коштує 32 грн/кг, а подекуди й 35 грн/кг. Вартість цибулі, часнику та лимонів збільшилася в деяких магазинах на 30-50%. Так, часник з 60 грн/кг злетів до 90 грн/кг, а миршаві лимони – з 30 грн/кг до 48 грн/кг. Подорожчала навіть цибуля – з 5-6 грн/кг до 8-9 грн/кг.

А ось у пресслужбі АТБ запевнили, що цінова політика мережі залишиться незмінною, незважаючи на будь-які обставини: вартість продуктів і товарів, як і завжди, на 10-15% нижча за середньоринкову.

Продукти РБК-Україна

У Fozzy Group теж запевняють, що жодних різких змін у цінниках у мережі немає.

"Ми навмисно не підвищуємо ціни, є невеликий вплив курсу долара, і певна переоцінка, звичайно, відбувається, але незначна. У нас регулярно відбуваються акції "Ціна тижня", другий тиждень у нас за акцією туалетний папір, є знижки на макарони, консерви, кабачкову ікру й на інші типи товарів. Ми намагаємося, щоб люди могли все це придбати", – підкреслила Міщенко.

Водночас є стрибок цін на лимони та інші продукти, споживання яких у період ГРВІ збільшується.

"У зв'язку з попитом (зокрема в Європі, де через вірус стали більше споживати лимонів) до України їх стало надходити менше. І тимчасово, я думаю, збільшилися ціни", – розповів у коментарі OBOZREVATEL глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

А за словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, вартість цитрусових зростатиме, і не тільки лимонів, оскільки їхня вартість залежить від курсу долара, який зараз сильно піднявся.

Цитрусові golos.ua

Але все ж побоюватися нестачі продуктів українцям не варто, вважають експерти.

"У нас всі ці роки були проблеми з продажами. Зараз ситуація розвивається помірно, проблем не буде", – стверджує Дорошенко.

"Тієї ж гречки в країні вистачає. Якщо говорити об'єктивно, ціна на неї зросла на 70%. Але це за три роки. Зараз вона вже досягла свого піку. У нас є запаси гречки з Казахстану. Так, вона не зовсім така, як ми звикли, але є. І ціни на неї доступні. Паніка й підвищений попит на продукти типу гречка-сіль-туалетний папір істотно не вплинули на обсяги товарних запасів. Їх достатньо, щоб забезпечити всіх українців усім необхідним. У нас немає дефіциту продовольства – ні хліба, ні круп", – запевнив Пендзин.

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