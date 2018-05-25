Бескидський тунель вплине на всю Україну - Дубневич

Відкриття Бескидського тунелю - глобальна подія для транспортної галузі України, так як відновлене повідомлення дозволить не тільки зняти проблеми з переміщенням вантажів в західному напрямку, але і відновить гідне місце України в так званому V Критського коридору, який з'єднує п'ять європейських країн: Італію, Словенію, Угорщину, Словаччину і Україну.

Про це розповів голова Комітету ВРУ з питань транспорту Ярослав Дубневич, зазначивши при цьому, що пропускна здатність тунелю зросла вчетверо: він зможе пропускати до 100 поїздів на добу проти 25 пар, повідомляє "112 Україна".

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Відкриття Бескидського тунелю: названі переваги для України

"Це відновлене сполучення дозволить не тільки зняти проблеми з переміщенням вантажів в західному напрямку, але і відновить гідне місце України в так званому V Критського коридору, який з'єднує п'ять європейських країн: Італію, Словенію, Угорщину, Словаччину та Україну", - сказав Дубневич, зазначивши при цьому, що досі Бескидський тунель був єдиним "слабкою" ланкою цього коридору.

Дубневич нагадав, що слабка пропускна здатність старого тунелю змушувала експортерів орієнтуватися на автомобільні перевезення, що створювало постійні пробки на під'їзді до міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні. "Тепер маючи два повноцінні шляхи, пропускна здатність тунелю зросла вчетверо: він зможе пропускати до 100 поїздів на добу проти 25 пар. Швидкість також зросте майже вдвічі: з 40 до 70 км на годину. Це справді досягнення у вітчизняній інфраструктурній сфері, яке важко переоцінити", - зазначив Дубневич.

Дубневич також висловив думку, що Карпатський регіон і Львівська область мають бути воротами в ЄС - для цього є всі умови, а у Львівській області актуальним залишається розміщення інфраструктурно-логістичного хаба, який би привернув як вітчизняні, так і зарубіжні підприємства. "Відкриття Бескидського тунелю, впевнений, не тільки збільшить експортні транспортні потоки і розвантажить автодороги, а й прискорить розвиток всього Західного регіону", - зазначив Дубневич.

"У той же час треба взяти до уваги проблеми, які спостерігаються на "УЗ": брак тягового рухомого складу, зрив плану перевезень, непереможна корупція... Все це гальмує процес. І - на жаль, ризикує зменшити ефект від такого грандіозного проекту, як Бескидський тунель ", - говорить він.

Парламентарій також нагадав, що на засіданні Транспортного комітету заслухувався виконуючий обов'язки голови правління ПАТ "УЗ" Євген Кравцов. "Йому було задано багато гострих, іноді - навіть занадто гострих питань. Чому план перевезень не виконано, капінвестиції, які заявлені як безпрецедентні, - в сумі 26 млрд грн - не засвоюються, рухомий склад оновлюється дуже повільно, а тягової - не оновлюється. На жаль, чітких відповідей ми поки не маємо. Тому Комітет рекомендував Кабміну - як головному органу управління ПАТ "УЗ" - більш уважно стежити за ситуацією на підприємстві і активніше втручатися в неї. Депутати, члени Комітету мають намір не пізніше 1 липня заслухати Євгена Кравцова на засіданні Уряду, щоб можна було дати остаточну оцінку ефективності управління підприємством. Тільки тоді, коли буде наведено лад у перевізника, ми отримаємо можливість в повній мірі оцінити весь ефект від появи у нас такого найважливішого логістичного об'єкта як Бескидський тунель", - зазначив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в 2016 році Україна завершила перший етап будівництва нового Бескидського тунелю.

24 травня Бескидський залізничний тунель був відкритий . Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю оцінюється в 2,9 млрд гривень. Проект реалізувався на кредитні кошти, надані Україні Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

Новий Бескидський залізничний тунель побудований в 22 м від старого, який створили ще в 1886 році при імператорі Австрійської імперії Франца Йосифа I. Тоді транспортний об'єкт розроблявся в якості переходу зі східних регіонів Австро-Угорщини в Центральну Європу і повинен був пов'язувати Закарпатті з українськими землями, перебували під владою імперії.