Бензин подешевшає до 16 грн/л: Куюн сказав, коли впадуть ціни на паливо

Якщо ціни на нафту протримаються на низькому рівні ще місяць, то вартість палива на АЗС України може впасти до 16 грн за літр бензину А-95, і до 14 грн за літр дизеля.

Такий прогноз дав директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook в середу, 22 квітня. На його думку, в обвалі вартості сировини не потрібно нікого звинувачувати окрім самих виробників нафти, які поплатилися за свою жадібність.

"Бензин і ДП втратили за день майже 30%. Наприклад, бензин 95 в Північно-Західній Європі тепер коштує $119/т, а дизель – $159. Знаєте, скільки це в гривнях? 2,5 гривні за бензин і 3,5 грн/л на дизпаливо! Нагадайте, скільки коштує літр води в супермаркеті? 5, 10 грн?", – написав Куюн.

В Україні ціна на бензин знизиться колаж

Така ціна – це навіть нижче, ніж вартість існуючих податків на паливо в Україні. "Акциз на бензин сьогодні становить 6,3 грн/л або в 2,5 рази вище, ніж вартість самого палива. Ще 1,75 грн/л складе ПДВ. Акциз на дизпаливо становить 4,1 грн, сумарний ПДВ – 1,50 грн/л", – пояснив Куюн.

За його підрахунками, якщо така ціна закріпиться на місяць, вартість А-95 на АЗС може впасти до 16 грн/л, ДП – 14 грн/л.

При цьому ціни вниз йдуть вже зараз і в різних мережах. У середу деякі АЗС скинули до 1,5 грн/л. Мінімальна вартість ДП вже нижче 18 грн/л, на бензин А-92 – нижче 19 грн/л, по А-95 – нижче 19,50 грн/л.

Також Україна йде в ногу з середньоєвропейськими темпами падіння цін на бензин – на 28%, а за дизпаливо трохи відстає: зниження на 26% проти 28% на АЗС Європи.

"А взагалі я не розумію, чому те, що відбувається називають нафтовою кризою? Як на мене, то це нафтове свято! Нафтовидобувачі смоктали кров зі споживачів останні 20 років. Чим їх бізнес відрізняється від інших, які періодично ловлять "мінуси"? Їх підвела власна жадібність: вони хотіли ще більше грошей, бурили ще більше свердловин, йшли в складні регіони. В результаті сильно наростили виробництво, а тут ще й вірус підкосив споживання. Так що все нормально, багаті теж плачуть!", – підсумував Куюн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через 1-2 місяці почне знижуватися вартість бензину на заправках через обвал цін на нафту на світових ринках.

у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни на нафту досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

У вівторок, 21 квітня, ціни на нафту продемонстрували обвал. Вартість WTI впала на 30% – до $14,20, а Brent опустилася до менш як $19 за барель.