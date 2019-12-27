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28 грудня • оновлено в 17:45
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Баскетбольне майбутнє України: спорткомплекс "Меридіан" став Палацом спорту "Венето Sport"

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ТОВ "Група Венето" дала друге дихання спорткомплексу "Меридіан", який тепер носить назву Палац спорту "Венето Sport". Тепер палац чекає реконструкція, а після - провідне місце в розвитку баскетбольного спорту в Україні.

ТОВ "Група Венето" формує культуру сну в Україні вже 26 років, розробляючи і випускаючи ортопедичні матраци, дивани та інші аксесуари для щоденного сну. На думку директора Палацу спорту Світлани Неухацкої, здоровий сон - це одна з ключових складових успіху спортсмена.

А успіхів в цьому місці вистачає і буде ще більше. Уже зараз Палац спорту "Венето Sport" є важливим місцем для українського баскетболу - там проводять як тренування, так і змагання. У свою чергу, допомагає розвитку українського баскетболу і ТОВ "Група Венето", яку очолює Михайло Бродський - діючий глава Федерації баскетболу України.

Було стало

Було стало

Було стало

Було стало

"У наших планах - всебічна підтримка нашої дитячої баскетбольної академії, яку сьогодні відвідує понад сто дітей мікрорайону "Відрадний ". Мені дуже приємно спостерігати, як в залах нашого спортивного комплексу тренуються діти, які вже через 5-7 років будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях", - зазначила Світлана Неухацкая.

Після ребрендингу Палац спорту переживає позитивні зміни. З 1985 року там не було капітального ремонту, але зараз планується реконструкція, а критичні моменти вже виправили:

  • Замінено аварійну систему каналізації;

  • Відремонтовано систему опалення;

  • Замінено електрощитові і проводка;

  • Розширено паркінг;

  • Проводиться утеплення даху.

Ремонтні роботи в Палаці спорту "Венето Sport"

Ремонтні роботи в Палаці спорту "Венето Sport"

Ремонтні роботи в Палаці спорту "Венето Sport"

Ремонтні роботи в Палаці спорту "Венето Sport"

Ремонтні роботи в Палаці спорту "Венето Sport"

Ремонтні роботи в Палаці спорту "Венето Sport"

Ремонтні роботи в Палаці спорту "Венето Sport"

Ремонтні роботи в Палаці спорту "Венето Sport"

Нова покрівля в Палаці спорту "Венето Sport"

Нова покрівля в Палаці спорту "Венето Sport"

У подальших планах - повна реконструкція фасаду, облаштування прилеглої території та модернізація фітнес-клубу, який розташований на 5-6 поверхах Палацу спорту.

"Загальна мета Палацу спорту "Венето Sport" і суспільства "ГРУПА ВЕНЕТО" - впровадження культури здорового сну і спортивного способу життя серед наших співвітчизників. Адже, погодьтеся, - без здорового сну неможливо досягти успіхів у спорті!", - підкреслила Світлана Неухацкая.

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