Баржа з Херсона обвалила ціни на кавуни в Києві

Ціна на херсонські кавуни впали майже удвічі після того, як з Херсона до Києва відправили баржу з баштанними – з 2,5-5 грн/кг до 1,5-3,5 грн/кг в гуртовій закупівлі.

Загальна вага відправлених у цьому сезоні кавунів і динь становить близько 300 тонн, тоді як в минулі роки відправлялися більш об'ємні партії: від 450 до 500 тонн. Про це повідомив "АПК-Інформ".

Зараз середня ціна кавунів в магазинах становить від 6,5 до 11 грн за кілограм.

За даними експертів проекту, ще в минулу п'ятницю оптові партії кавунів надходили в продаж в діапазоні 2,5-5 грн/кг, а дині пропонувалися в межах 3-7 грн/кг.

"Після відправки баржі ситуація почала кардинально змінюватися і вже вранці понеділка, 17 серпня, в південних областях країни ціни на кавун озвучувалися в межах 1,5-3,5 грн/кг, а оптові партії динь пропонувалися в діапазоні 3-5 грн/кг", – повідомили аналітики проекту.

При цьому подальшого різкого зниження цін на дині і кавуни експерти не прогнозують, оскільки їхнього надлишку швидше за все не буде. Навпаки, експерти не виключають, що ціни пізніше можуть вирости.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні в середньому зросли на 1,5%. Однак на окремі види продуктів вони піднялися в 1,5-2 рази.

В Україні одні з найнижчих в Європі цін на громадський транспорт, продукти і комуналку. При цьому оренда житла у великих містах практично дорівнює середній зарплаті.

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