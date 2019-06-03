Банкомати, бонусні 600 грн та школи без готівки: нова реформа в Україні

Село Волоське на Дніпропетровщині майже повністю перейшло на безготівкову оплату. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook староста населеного пункту Андрій Пінчук.

Поштовхом для нововведень стала проблема з банками, які закривали відділення та відмовлялися працювати.

"На сьогодні в банківській сфері на селі утворилася вкрай несприятлива атмосфера. Ощадбанк закрив безліч своїх відділень. Приватні банки в селі працювати не хочуть / не можуть, бо кажуть, що їм невигідно. Я звертався в Ощадбанк із проханням встановити банкомат у Волоському. Відмовили", — поскаржився Пінчук у своєму пості.

За словами старости, на допомогу місцевим жителям прийшов державний ПриватБанк. Спеціалісти фінансової установи за підтримки Обладміністрації розробили та допомогли зі втіленням проекту, що дозволяє повністю перейти на безготівкові розрахунки.

Зокрема, всі місцеві магазини оснастили терміналами для безготівкових платежів, а пенсіонери та отримувачі соціальних виплат села отримали банківські картки та бонусні 600 гривень на рахунок: по 50 гривень щомісячно протягом року.

Найпомітніші нововведення були втілені у місцевій школі. Там встановили термінали, а у столовій заборонили приймати готівкову оплату — за обіди діти сплачують за допомогою карток “Юніора” від ПриватБанку. Вхід до школи також було автоматизовано — він здійснюється через турнікет за допомогою карток.

“Батьки кожного разу будуть отримувати смс-повідомлення про вхід / вихід дитини в / зі школи. А директор школи буде в першу хвилину учбового дня отримувати електронною поштою перелік дітей, присутніх у школі”, — пообіцяв Андрій Пінчук.

При наближенні до школи Google попереджає, що у закладі також можна платити за допомогою смартфону.

Крім того, банкомат та термінал самообслуговування встановили в офісі самого старости.

“Сподіваюсь, що з часом цей проект стане мережевим, і жителі інших маленьких українських сіл отримають доступ до якісних банківських послуг. Але для цього потрібна більш жорстка позиція Нацбанку в цьому питанні”, ‒ підсумував у своєму пості староста Андрій Пінчук.

Підписники здебільшого підтримали нововведення.

"Молодці! Я в захваті від ваших ідей та їх втілення в життя!!! Браво!!!". "Круто у Вас, чесно та прозоро! Нам би в Новоолександрівці так", "Батенько! От дивлюся за Вами і диву диву даюсь, у мене тут ОТГ, за майже два роки росту 0+, а у Вас - цвіте все. Поділіться досвідом!” написали користувачі під постом.

Як писав OBOZREVATEL, у травні ПриватБанк роздав школярам десятки тисяч.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал