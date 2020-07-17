Банківський досвід Шевченка, або Незалежний НБУ – запорука макростабільності країни

Оксана Маркарова Ринки та компанії 18:22, 17.07.2020 Оновлено: 18:23, 17.07.2020

Вітання Кирилу Шевченку, наснаги і успіхів з новим викликом.

В 2015 році Кирило був першим, хто виграв конкурс на керівника Укргазбанку відповідно до нової постанови 777/нових правил корпоративного управління. Після цього Укргазбанк першим з державних банків отримав наглядову раду з незалежними членами. Перший змінив бізнес-модель і екобанкінг виявився правильним вибором, знизив NPLs в банку до нижче 20% і залучив IFC у якості співпартнера (сподіваюсь фінальний етап входження станеться ось-ось).

А на додаток до банківського досвіду, сходження на найвищі гори стане дуже в нагоді на новій посаді! Бо інституційно сильний і незалежний НБУ – запорука макростабільності.

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Економіка Ринки та компанії

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