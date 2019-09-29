Банківські перекази українців візьмуть під ковпак: кого стосується

В Україні Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку. Відповідні зміни описані в законопроєкті №2179.

Як тільки народні депутати ухвалять запропоновані урядом ініціативи, всі фінустанови країни при переказі грошей від однієї людини іншій повинні будуть супроводжувати транзакцію даними, що дають вичерпне уявлення про відправника та отримувача коштів, повідомляє UBR.

Влада зможуть дізнатися:

Прізвище, ім'я та по батькові.

Номер рахунку або унікальний номер операції.

Один з додаткових параметрів: місце проживання, номер і серія паспорта, ідентифікаційний номер, дату і місце народження.

Про другий досить буде вказати ПІБ, а також номер рахунку або ідентифікатор транзакції.

Виняток становитимуть операції до 30 тис. грн, що здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів. Їх можна буде здійснювати із зазначенням лише номера рахунку або платіжної картки, а також ідентифікатором транзакції. Таку обмовку законотворці передбачили лише для того, щоб не зупинити роботу численних посередників в мережі інтернет і компаній-операторів платіжних терміналів.

Але саме послаблення носить тимчасовий характер: посередник все одно протягом 3-х днів повинен запросити інформацію, якої бракує у банку-власника карти. Всі зібрані дані суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні будуть ретельно зберігати, на випадок, якщо ті знадобляться "старшому" контролеру.

Нехтувати новими правилами фінансистам буде не з руки. В уряді пропонують встановити штраф за порушення зазначених вище порядків від 3,4 до 5,1 тис. грн за кожен виявлений випадок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні, відповідно до зареєстрованого "Слугою народу" законопроєкту, проведуть тотальну перевірку пенсіонерів і всіх, хто отримує виплати від держави.

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