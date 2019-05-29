Банки будуть скаржитися на клієнтів, а отримати кредит стане складніше: що чекає українців

Шахраї вкрали гроші з рахунку, а наступного дня банк відшкодував усі втрати за власні кошти. Таке майбутнє чекає на українців уже в найближчі місяці. Відповідні проекти постанови розробив і опублікував Нацбанк.

З іншого боку, банки також зобов'яжуть скаржитися у державну виконавчу службу на своїх клієнтів, які потрапили в базу боржників. Це спростить процедуру стягнення коштів.

OBOZREVATEL розібрався, які нововведення підготував для українців Нацбанк.

Доводити свою правоту доведеться не клієнтові, а банку

Зараз банки готові відшкодувати розкрадання коштів із рахунків українців тільки в двох випадках. Наприклад, якщо це трапилося з вини банку (співробітник оформив кредит на клієнта без його відома), або шахраї (хакери) атакували банк, а постраждали клієнти.

Найчастіше довірливі українці самі винні у втраті коштів. Називають "співробітникам банку" паролі під час телефонної розмови, залишають фінансові номери в оголошеннях, довірливо розкривають шахраям персональні дані.

За новими правилами (прописані в проекті), вже на наступний день після зникнення коштів банк зобов'язаний відновити рахунок до того стану, як було до шахрайської операції.

Кредит у банку Pixabay

"Банк-емітент повинен після отримання повідомлення від користувача відновити залишок коштів на його рахунку до стану, в якому він був перед здійснення цього переказу, не пізніше наступного робочого дня (крім випадку, коли банк має підстави вважати дії користувача неправомірними, про що повідомили в правоохоронні органи)", – зазначається в проекті документа. Нині запропоновані норми перебувають на обговоренні, після цього НБУ затвердить нові правила і зобов'яже всі банки їх дотримуватися.

Коли банк може не відшкодовувати кошти:

якщо в результаті перевірки виявилося, що клієнт сам спустошив свій рахунок;

якщо виявиться, що шахраї скористалися даними втраченої картки, водночас клієнт повідомив про її зникнення вже після того, як його обікрали;

якщо клієнт сам назвав код підтвердження, CVV і т. д. шахраям.

На практиці це означає, що повернути свої кошти вдасться тільки у виняткових випадках. Якби українські фінансові установи компенсували втрати у 100% випадків, втрати становили б приблизно 250 млн грн.

Шахраї і банки Pixabay

Приблизно таку суму щорічно втрачають українці через хитрощі зловмисників. Правда, левова частка зазначеної суми – втрати в результаті соціальної інженерії (коли жертву переконують, що їй необхідно назвати свої персональні дані й паролі, представляючись правоохоронцями, співробітниками банку і т. д).

Клієнт банку також повинен платити сам, якщо фінансова установа доведе, що кошти можна було б зберегти. "Користувач несе всі збитки, пов'язані з переказами, які оскаржуються, якщо банком доведено, що дії або бездіяльність користувача призвели до втрати", – йдеться в документі.

Отримати кредит стане складніше

Ще одне не менш важливе нововведення: українські банки зобов'язали ретельно перевіряти своїх клієнтів перед тим, як видавати кредити. Реєстр боржників запустили ще в минулому році, однак тільки влітку норма повноцінно набирає чинності.

Тепер банк буде зобов'язаний:

відкриваючи або закриваючи рахунок, перевірити, чи є клієнт у реєстрі боржників;

якщо клієнт у реєстрі, повідомляти державну виконавчу службу про те, що рахунок відкривається або закривається;

Реєстр створив Національний банк, поповнюють його всі фінансові установи, про це йдеться в постанові регулятора №50. Туди потрапляють великі боржники (з боргом від 100 мінімалок – 417 700 грн). Українці, які потрапили в реєстр, більше не зможуть оформляти кредити в банках.

До реєстру внесуть ПІБ, дату народження, ІПН, інформацію про кредит, вид діяльності боржника, розмір прострочення, інформацію про пов'язаних із банком осіб, приналежність боржника до пов'язаних контрагентів тощо.

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У Національному банку впевнені, що запуск кредитного реєстру зокрема дозволить знизити банківські ставки. Як заявила в ефірі одного з телеканалів заступник голови НБУ Катерина Рожкова, зараз банки змушені передбачати видатки на "погані" кредити та ризики неповернення. А чим вищі ризики, тим дорожче доведеться платити за кредит. Мовляв, реєстр поліпшить обмін інформацією та убезпечить фінансові установи від "поганих" клієнтів.

Якщо банк видасть кредит клієнту з реєстру, його можуть покарати за ризикову діяльність штрафом. А якщо це буде тривати протягом довгого часу, НБУ може почати розслідування щодо фінансової установи.

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