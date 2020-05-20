Головна Новини
20 травня • оновлено в 12:15
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Іпотека під 10%: Зеленський анонсував дешеві кредити для українців

3.7т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, аби вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою вже найближчим часом знизиться до 10%.

Про це він сказав під час пресконференції з нагоди річниці свого президентства.

"Програма "5-7-9" запрацювала. І ми дотиснемо банківську систему, незважаючи на те, що вона в нас дуже незалежна, і банки не будуть настільки обережними, видаючи кредити населенню. Тому що населенню треба допомагати", – запевнив Зеленський.

Він наголосив, що це перша в Україні програма, за якою підприємці можуть отримати кредити в національній влаюті не під 20-30% річних.

Іпотека під 10%

Також президент анонсував, що незабаром в Україні іпотека становитиме 10%.

"Найближчим часом в Україні іпотека вперше за багато років для кожного громадянина буде під 10%. Мені здається, це велика перемога", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про премії медикам, які борються з COVID-19, повністю закрите. У 15 областях за березень кошти виплатили сповна.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Андрій Довгань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
16
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

  • У світі захворіли понад 4,9 млн осіб, загинули – 323 тисячі.

  • Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення при COVID-19.

  • Протягом тижня Швеція, яка не вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

  • У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом від тварини.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги