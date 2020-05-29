"Банк для села" від "Укрпошти": ЗМІ розкрили участь скандальної "Укркарт" і масштабні ризики

Скандальна компанія "Укркарт", назва якої фігурує в цілій низці кримінальних справ, прийме участь в перетворенні "Укрпошти" в "банк для села". При цьому поштовий оператор буде здійснювати фінансові послуги за особливими правилами. Якщо банки піддаються фінансовому моніторингу, виконують жорсткі вимоги НБУ, то "Укрпошта" не буде належним чином контролюватися, що створює ризики відмивання коштів.

Про це йдеться в публікації видання "Апостроф". Як з'ясували журналісти, партнером поштового оператора "Укрпошта" в рамках банківської реформи була визначена компанія "Укркарт".

"Не досить прозора структура, судові позови, навіть не вчорашнє програмне забезпечення, претензії держбанків – це підсилює негативне ставлення до союзу "Укрпошти" і "Укркарт", яку називають "прокладкою для виведення коштів", – пишуть журналісти.

Зокрема, зазначається, що компанія фігурувала в низці розслідувань, які пов'язані з Олексієм Омельяненком, який нібито був власником "Укркарта". Так, в рамках виробництва №42014100000000598 був проведений обшук квартири голови правління "Укркарт", в рамках №42016000000001183 обшукувалися приміщення "Укркарт". А в рамках провадження №12015100040006353 "Укркарт" підозрюється у використанні службового становища, щоб перерахувати 4,2 млн грн "Укртранс-Груп ЛТД" нібито за розробку програмного забезпечення.

У 2019-му кінцевим бенефіціаром компанії став Ігор Фісун, пише видання. Відносно нього також є кримінальні провадження: в постанові суду у справі №757 / 18171/19-к відзначається, що "громадяни України, через мережу підконтрольних структур і фізосіб в 2011-2018 організували схему з переказу коштів, отриманих незаконним шляхом від діяльності електронних казино і букмекерських контор. Встановлено, що в 2018-2019 невідомі створили ряд юридичних осіб з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на формування безпідставного податкового кредиту підприємствам.

"Експерти фінансового сектора, банківські аналітики, і, перш за все, банкіри - вкрай стурбовані таким кроком. Адже наділення" Укрпошти "банківськими функціями, та ще й на пільгових умовах – напевно створить нерівну конкуренцію з цим гравцем, який вийде на чуже поле, але грати буде за своїми правилами", – йдеться в матеріалі. .

"Укрпошта" отримає куди більш вигідне становище, ніж інші гравці: у поштового оператора будуть всі переваги для ведення бізнесу. "А ось відповідальності при цьому – майже нуль. Адже законом не передбачено наявність ліцензії, особливих вимог до капіталу, ліквідності та інших, які пред'являються до звичайних гравцям ринку. Це веде до прямих втрат конкурентів "Укрпошти" через нерівних умов. Крім того , при таких розкладах, ця держкомпанія гратимуть в "одній пісочниці", з іншими державними банками, що неминуче призведе до зменшення доходів кожного з них. Як наслідок – втратить держбюджет".

Ще одна проблема – ризики відмивання грошей через низьку експертизи в фінмоніторинг. "Укрпошта" неминуче перетворитися в головний інструмент по відмиванню кримінальних грошей. Банки роками вибудовують процеси протидії цьому, витрачають на це колосальні бюджети. І навряд чи "Укрпошта" подужає цю "науку" в найкоротші терміни", – стверджує Апостроф.

Як раніше писав OBOZREVATEL, перший же крок "Укрпошти" в бік перетворення в поштовий "банк" завів компанію в епіцентр скандалу. Для того щоб створити мережу з п'яти тисяч POS-терміналів, "Укрпошта" погодилася заплатити 215 млн грн за послуги процесингу компанії "УкрКарт", яка фігурує в компрометуючих її кримінальних справах.