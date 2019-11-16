Бахматюк заявив, що готовий віддати державі 8 млрд і запропонував свій варіант

Власник VAB Банку Олег Бахматюк заявив, що готовий повернути гроші, який його фінансова установа отримала у вигляді рефінансування.

"Я знайду ресурс для погашення заборгованості по банку. Умовно, ми хотіли зробити перший крок – внести 500 мільйонів гривень, а потім погашати по мільярду щороку. Ми подали таку пропозицію. Це була наша воля - після чотирьох років не потрібною нікому війни піти на конструктивний діалог ", – заявив Бахматюк в інтерв'ю виданню "Страна".

Олег Бахматюк epravda.com.ua

Всього, за словами бізнесмена, два його банку (VAB і Фінансова ініціатива) отримали 10 млрд грн рефінансування. "Треба врахувати, що банк Фінансова ініціатива був виведений з ринку незаконно, про що свідчить рішення суду. Але це вже нікого не хвилює. Не знаю, навіщо Нацбанк це робить. З одного боку вони розповідають, що Писарук зробив все правильно, коли видав рефінансування , а з іншого боку починають інформаційні атаки на Бахматюка. Щоб справедливо було нехай вони опублікують такі дані по іншим боржникам і оформлять нас усіх в табличку: ім'я, сума скільки повинен ", – пояснив Бахматюк.

Довідка:

Рефінансування – кредит, який НБУ видає банкам для того, щоб підтримати їх платоспроможність. Коли у фінансової установи виникають складності, наприклад, відразу велика кількість клієнтів вирішують забрати депозити і виникає розрив ліквідності (залучених коштів не вистачає), Нацбанк може виділити дешевий кредит під заставу активів банку або його власника.

Банки, які отримують гроші на рефінансування, зобов'язані їх повернути протягом декількох років за узгодженим з НБУ графіком;

Як повідомляв OBOZREVATEL :

11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Генеральна прокуратура України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

Вищий антикорупційний суд заарештував трьох підозрюваних у справі про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ, виданого VAB Банку – Андрія Яцюту, Аллу Шульгу і Миколу Каленського.

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