Бахматюк розповів, як Україна може обернути кризу собі на користь

Через пандемію коронавірусу у світі очікується дефіцит продовольства. А Україна може на цьому виграти, заробивши за допомогою сільського господарства десятки мільярдів доларів.

Про це заявив власник одного з найбільших українських агрохолдингів UkrLandFarming Олег Бахматюк в інтерв'ю "Стране".

Сільське господарство України

За його словами, аграрний сектор – якраз той козир, що може підігріти до України політичний інтерес, який можна трансформувати в економічний. А "клієнтами" можуть бути країни, залежні від імпорту продовольства – Китай, Японія, Саудівська Аравія, Південна Корея, Індонезія та інші.

"У тій же Саудівській Аравії резерви – більше трильйона доларів. Водночас продукти харчування для неї зараз в пріоритеті. Ми можемо їм в цьому допомогти і залучити $10-15 млрд, які допоможуть нам вистояти у важкі часи. Те ж із Китаєм, який тримає близько трьох трильйонів американських боргів і якому потрібно кудись вкладати долари. Інші держави – Японія, Південна Корея, Індонезія – теж залежні від імпорту продовольства і мають "жировий запас" набагато більший за наш", – сказав Бахматюк.

За його словами, зараз вся відповідальність лежить на переговорниках від держави, яким потрібно трансформувати політику в економічні вигоди.

"Якщо залучити інвестиції з країн, які залежні від поставок продовольства, можна отримати до $30-40 млрд під тверді гарантії поставок українських продуктів харчування. Вони інвестуватимуть у стабільність поставок – в нашу інфраструктуру, порти, дороги, модернізацію "Укрзалізниці". Якщо ми Китаю поставляємо продукції на $5 млрд, то можна спокійно говорити про фінансову підтримку з його боку на суму в $20 млрд. Це називається режимом економічної зацікавленості. Країни платять тому, що їм потрібна стабільність", – пояснив Бахматюк.

За його словами, свого часу за таким планом приваблювала інвестиції Бразилія. "Нам вже навіть не потрібно вигадувати велосипед. Україна – та ж Бразилія 20 років тому, тільки в центрі Європи", – підсумував бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збитки України від епідемії коронавірусу і економічної кризи можуть досягти 8,5% ВВП або понад $10 млрд.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.