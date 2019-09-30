Багаторазово перевиконали: власники "євроблях" рекордно поповнили бюджет

Бюджет України від розмитнення авто на іноземній реєстрації отримав у 7 разів більше грошей, ніж планувалося спочатку.
Про це йдеться у висновку Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Держбюджет на 2019 рік у першому півріччі і по виконанню держбюджету в поточному році, який опубліковано на сайті Верховної Ради.
"Відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів: при річному плані в сумі 1 млрд грн за 8 місяців поточного року надійшли в цілому 7,1 млрд грн, або в 7 разів більше", – сказано в документі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в четвер, 19 вересня, підписав законопроект президента Володимира Зеленського про відстрочення введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.
В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євробляхерів") складено більше 200 протоколів.
25 вересня в Кабміні пройшла масштабна чистка. Зокрема, був звільнений глава "Укртрансбезпеки" Михайло Ноняк. Його відставки домагалися "євробляхери".
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