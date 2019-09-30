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30 вересня • оновлено в 19:01
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Багаторазово перевиконали: власники "євроблях" рекордно поповнили бюджет

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Бюджет України від розмитнення авто на іноземній реєстрації отримав у 7 разів більше грошей, ніж планувалося спочатку.

Про це йдеться у висновку Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Держбюджет на 2019 рік у першому півріччі і по виконанню держбюджету в поточному році, який опубліковано на сайті Верховної Ради.

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"Відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів: при річному плані в сумі 1 млрд грн за 8 місяців поточного року надійшли в цілому 7,1 млрд грн, або в 7 разів більше", – сказано в документі.

Багаторазово перевиконали: власники "євроблях" рекордно поповнили бюджет

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
Авто на єврономерах розмитнення авто
Місце
Україна
Теги
Єврономери розмитнення
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
бюджет Украины был ограблен на миллиарды доларов
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