Заблокована СБУ B2B Jewelry продовжила працювати

Компанія B2B Jewelry, діяльність якої як фінансової піраміди була заблокована Службою безпеки України в кінці серпня, продовжує роботу в звичному режимі.

Таку заяву зробив керівник проєкту Микола Гонта в відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі компанії. Він також стверджує, що юристи B2B "готують позови про компенсацію моральної шкоди та спростування".

Гонта запевняє, що інформація, яка "розлетілася в інтернеті", не відповідає дійсності.

Представниця магазину B2B Jewerly на проспекті Перемоги, 17 у Києві сказала LIGA.net, що "всі магазини працюють". Те ж саме заявили представники магазину за адресою проспект Григоренка 22/20.

Також відкриті магазини в Житомирі та Харкові. Сайт B2B Jewelry й онлайн-реєстрація в системі досі доступні.

У пресцентрі СБУ журналістам відповіли, що "назва заблокованої фінансової піраміди не розголошується в інтересах слідства". При цьому у відомстві не уточнили, чому продовжує працювати нібито заблокована фінансова піраміда.

Як писав OBOZREVATEL: