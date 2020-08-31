Заблокована СБУ B2B Jewelry продовжила працювати

Дар'я Дурова Ринки та компанії 19:36, 31.08.2020 Оновлено: 19:38, 31.08.2020

Компанія B2B Jewelry, діяльність якої як фінансової піраміди була заблокована Службою безпеки України в кінці серпня, продовжує роботу в звичному режимі.

Таку заяву зробив керівник проєкту Микола Гонта в відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі компанії. Він також стверджує, що юристи B2B "готують позови про компенсацію моральної шкоди та спростування".

Гонта запевняє, що інформація, яка "розлетілася в інтернеті", не відповідає дійсності.

Представниця магазину B2B Jewerly на проспекті Перемоги, 17 у Києві сказала LIGA.net, що "всі магазини працюють". Те ж саме заявили представники магазину за адресою проспект Григоренка 22/20.

Також відкриті магазини в Житомирі та Харкові. Сайт B2B Jewelry й онлайн-реєстрація в системі досі доступні.

У пресцентрі СБУ журналістам відповіли, що "назва заблокованої фінансової піраміди не розголошується в інтересах слідства". При цьому у відомстві не уточнили, чому продовжує працювати нібито заблокована фінансова піраміда.

Як писав OBOZREVATEL:

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Економіка Ринки та компанії

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