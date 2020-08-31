Заблокована СБУ B2B Jewelry продовжила працювати

У B2B Jewelry заявили, що продовжують працювати. liga.net

Компанія B2B Jewelry, діяльність якої як фінансової піраміди була заблокована Службою безпеки України в кінці серпня, продовжує роботу в звичному режимі.

Таку заяву зробив керівник проєкту Микола Гонта в відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі компанії. Він також стверджує, що юристи B2B "готують позови про компенсацію моральної шкоди та спростування".

Гонта запевняє, що інформація, яка "розлетілася в інтернеті", не відповідає дійсності.

Представниця магазину B2B Jewerly на проспекті Перемоги, 17 у Києві сказала LIGA.net, що "всі магазини працюють". Те ж саме заявили представники магазину за адресою проспект Григоренка 22/20.

Також відкриті магазини в Житомирі та Харкові. Сайт B2B Jewelry й онлайн-реєстрація в системі досі доступні.

У пресцентрі СБУ журналістам відповіли, що "назва заблокованої фінансової піраміди не розголошується в інтересах слідства". При цьому у відомстві не уточнили, чому продовжує працювати нібито заблокована фінансова піраміда.

Як писав OBOZREVATEL:

B2B продає клієнтам сертифікати на звичайних картонках, обіцяючи величезний заробіток, у той час як реальний заробіток мають тільки організатори.

Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, що проєкт B2B Jewelry є "фінансовою пірамідою", з якої гроші вивозяться в мішках з-під сміття.

У кінці березня інвестори схеми B2B Jewelry перестали отримувати виплати нібито через спалах коронавірусу й оголошений в Україні карантин.

27 серпня СБУ повідомила, що заблокувала фінансову піраміду. Організатори B2B, попередньо, привласнили понад $250 млн від 600 тисяч вкладників і придбали острів на Дніпрі, а також елітну нерухомість.

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