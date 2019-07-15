"Азовсталь" затопило розплавленим чавуном: вогняне пекло потрапило на відео

В "Азовсталі" 2000 тонн рідкого чавуну вилилися назовні і затопили технологічну площадку.

Як повідомляє mrpl.city, 12 липня, під час денної зміни, при виконанні технологічної операції металургійного циклу стався прогар міксера № 1 конвертерного цеху.

Негайно були викликані і прибули на місце пожежні розрахунки, а також співробітники підприємства для ліквідації наслідків ситуації.

Відзначається, що прогар міксера не впливає на навколишнє середовище.

Ліквідація аварії

На підприємстві створена комісія, яка встановить причини події, масштаб збитку і розробить план підтримки виробничих потужностей. НП, в якому ніхто не постраждав, потрапило на відео.

"Маленькі мурашки в палаючому металі - це люди, які закидають вогнетривами потоки чавуну", - написав маріупольський політик Максим Бородін в Facebook, опублікувавши відповідні кадри ліквідації аварії на підприємстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці червня в окупованому Донецьку згорів завод.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!