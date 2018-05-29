Азербайджанський газопровід в обхід РФ: на що чекати українцям

Відкриття азербайджанського газопроводу з ЄС стало можливим завдяки частковому фінансуванню проекту з бюджету Євросоюзу. Проектна потужність газопроводу - 16 млрд кубів, з яких 6 млрд кубів мають іти на потреби Туреччини і 10 млрд - на потреби Європи.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

Даючи оцінку відкриттю газопроводу експерт зазначив, що будівництво було частково профінансовано з бюджету Євросоюзу. "Ця історія існує вже досить давно. Європейським Союзом було затверджено великий план про часткове фінансування цього будівництва за рахунок Європейського Союзу. Тому цей коридор і будувався", - зазначив експерт, наголосивши при цьому, що азербайджанський газопровід - це одна зі складових "Південного коридору".

"Азербайджанський газопровід - це одна зі складових "Південного коридору". Його проектна потужність - 16 млрд кубів, з яких 6 млрд кубів мають іти на потреби Туреччини і 10 млрд - на потреби Європи", - заявив Землянський, зазначивши при цьому, що саме тому Україна в цьому проекті не бере участі і сам факт відкриття газопроводу жодним чином не торкнеться України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина виділила кредитну лінію в розмірі 1,2 млрд євро під фінансування газопроводу "Південний газовий коридор".

29 травня Президент Азербайджану Ільхам Алієв дав старт роботі "Південного газового коридору", по якому газ транспортуватиметься до Європи в обхід Росії. Церемонія запуску азербайджанського проекту відбулася на Сангачальському терміналі.