Азербайджан зібрався потіснити російський газ у Європі
Азербайджан зібрався потіснити російський газ у Європі – найближчим часом він почне поставки своєї сировини до країн ЄС.
Про це заявив президент країни Ільхам Алієв, виступаючи у четвер на саміті ЄС і "Східного партнерства", повідомив ТАСС.
"Близько 15 років Азербайджан є надійним постачальником нафти на європейські ринки. Найближчим часом ми почнемо поставляти в країни – члени Європейського союзу природний газ", – сказав Алієв.
Поставки будуть вестися по трубопроводу Південний газовий коридор, довжиною 3,5 тис. км, який побудував Азербайджан. Пропускна здатність ПГК 16 млрд куб. м газу, з яких 6 млрд залишаться в Туреччині, а 10 млрд підуть на південь Європи.
За словами Алієва, переговори щодо нової угоди про партнерство з ЄС вступили в завершальну фазу, а текст документа вже погоджено на 90%.
Початок комерційних поставок азербайджанського газу до Європи по ПГК заплановано на кінець 2020 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" обдурив своїх партнерів, пообіцявши їм постачання газу по "Північному потоку-2" незабаром після завершення укладання труб.
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