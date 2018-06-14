Авто на єврономера в Україні: інструкція по розмитненню

Після зниження мита на автомобілі, українці все частіше купують авто за кордоном, однак при цьому стикаються з незнанням елементарних правил розмитнення автомобіля при перетинанні українського кордону.

Як повідомляє "Інформатор" для того, щоб автомобіль без проблем перетнув кордон України, при його покупці потрібно врахувати ряд необхідних факторів.

Що потрібно, щоб авто потрапило під пільговий закон ЄС:

- Переконатися, що авто відповідає екологічним нормам євро 5 і вище. Якщо даний факт не прописаний в технічному паспорті, його можна уточнити за VIN-кодом у відкритих базах в інтернеті;

- Переконайтеся в тому, що автомобіль зроблений після 01.01.2010, так як дата першої реєстрації зазвичай не збігається з датою випуску. Цю інформацію також отримуємо по VIN-коду;

- Також по VIN-коду потрібно визначити країну виробника автомобіля (автомобілі з Росії не потрапляють під пільговий закон);

- Не варто забувати про обсяг двигуна. Максимально допустимий для дизеля - 2500 см3, для бензину 3000 см3.

Документи, необхідні для покупки авто:

- Договір купівлі-продажу або інвойс, рахунок-фактура;

- Транзитний техпаспорт оформлений на покупця;

- Експортна декларація.

При покупці автомобіля у приватної особи, експортну декларацію можна отримати на одній з регіональних митниць ЄС на кордоні з Україною. Але варто зазначити, що вона не є обов'язковою. Вона потрібна в більшій мірі для підтвердження вартості автомобіля.

Оформлення попередньої декларації:

Далі ви рухаєтеся на митницю, попередньо надіславши брокеру скан копії великого на право володіння і малого на право керування брифа (коротка письмова форма погоджувального порядку між сторонами, що планують співпрацювати), договору купівлі-продажу, свого паспорта та ІПН. За цими даними брокер оформить документ попередньої декларації, необхідний для проходу кордону і розрахує вартість розмитнення, яку вам необхідно буде оплатити на розрахунковий рахунок митниці.

Що входить у вартість розмитнення:

- Мито в розмірі 10% вартості автомобіля, заявленої в наданих документах. (Також митна служба може засумніватися в вартості автомобіля і вимагати експертизу. Якщо експертиза покаже, що автомобіль коштує дорожче, ніж вказано у вашій декларації - вам доведеться доплатити різницю до постановки автомобіля на український облік. Але ви завжди можете оскаржити таке рішення);

- Акцизний збір, який залежить від обсягу і типу двигуна;

- ПДВ 20% на повну суму (вартість авто + митний збір + акцизний збір);

- 5 євро - єдиний транспортний збір.

Фіксація пошкоджень:

Під час проходу митниці ви маєте зафіксувати всі пошкодження автомобіля в акті огляду.

Радіологічний контроль:

Рекомендується отримати штамп, який підтверджує те, що авто пройшло радіологічний контроль.

Виписка з декларації:

Закінчується процес тим, що вам складають акт огляду і видають виписку з попередньої декларації, в якій прописано зобов'язання: протягом 10 днів доставити автомобіль для завершення розмитнення за місцем проживання. Через кілька днів після закінчення розмитнення, вам видадуть всі документи, необхідні для постановки автомобіля на облік в будь-якому сервісному центрі МВС України.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією готові до офіційної розмитненні, якщо Верховна Рада внесе зміни до закону.

29 травня у Верховній Раді України був зареєстрований проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів. Зазначеними змінами ставки акцизного податку встановлюються в залежності від робочого об'єму циліндрів двигуна незалежно від року випуску транспортного засобу.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення в країну старих автомобілів шляхом введення "податку на старість".