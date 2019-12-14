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14 грудня • оновлено в 13:23
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Авіазавод "Мотор-Січ" купив Китай: з'ясувалося, що буде з унікальними патентами

3.1т
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Після продажу акцій авіабудівного заводу "Мотор-Січ" (м. Запоріжжя) компаніям з Китаю деякі патенти залишаться у власності України.

Зокрема, мова йде про технології конструкторського бюро "Івченко-Прогрес" (знаходиться в Запоріжжі), яке розробляє двигуни. Про це сказав директор КБ, генеральний конструктор Ігор Кравченко, передає "Укрінформ".

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"Вся інтелектуальна власність, яка створена "Прогресом", записана за "Прогрес". Це написано у всіх договорах. "Прогрес" нікому не проданий. Він державний. Він незалежний. Всі технології записані за ним", – сказав Кравченко.

Він додав, що китайські інвестори, які працюватимуть з заводом "Мотор-Січ", не можуть не співпрацювати з КБ. А тому в їхніх інтересах його розвивати.

"Моторі-Січ" продали Китаю

"Моторі-Січ" продали Китаю

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав. Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їх безпеки, так як вплине на військовий потенціал давнього опонента.

  • Україна повинна захищати свої оборонні технології і прораховувати наперед загрози для безпеки від продажу Китаю авіазаводу "Мотор Січ". Таку думку висловив радник президента США Джон Болтон.

  • Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс вів переговори про покупку українського авіазаводу "Мотор Січ".

  • Український авіабудівний завод "Мотор Січ" (м.Запоріжжя) може потрапити під антиросійські санкції США, якщо акції підприємства куплять китайські компанії Skyrizon і Xinwei.

  • 13 грудня 2019 року стало відомо, що акції українського авіабудівного заводу "Мотор-Січ" (м.Запоріжжя) продані покупцям з Китаю – компаніям Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group.

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Україна
Тег
"Мотор Січ"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Да и Прогресс этот отдадут молча, лишь бы денюжку дали.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Коммунисты строили коммунистам и достался, а цеевропейцы умеют только памятники сносить.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а ведь стоит посмотреть на современную деградирующую Украину, послушать украинские патриотические лозунги, и как лгут и кривляются украинские политики, политологи и журналисты, и становится ясно, что Украина это государство-симулякр... все действия украинской власти все 30 лет незалежности симулируют государство, а такового, по большому счету, и нет вовсе....
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