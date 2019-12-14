Авіазавод "Мотор-Січ" купив Китай: з'ясувалося, що буде з унікальними патентами

Після продажу акцій авіабудівного заводу "Мотор-Січ" (м. Запоріжжя) компаніям з Китаю деякі патенти залишаться у власності України.

Зокрема, мова йде про технології конструкторського бюро "Івченко-Прогрес" (знаходиться в Запоріжжі), яке розробляє двигуни. Про це сказав директор КБ, генеральний конструктор Ігор Кравченко, передає "Укрінформ".

"Вся інтелектуальна власність, яка створена "Прогресом", записана за "Прогрес". Це написано у всіх договорах. "Прогрес" нікому не проданий. Він державний. Він незалежний. Всі технології записані за ним", – сказав Кравченко.

Він додав, що китайські інвестори, які працюватимуть з заводом "Мотор-Січ", не можуть не співпрацювати з КБ. А тому в їхніх інтересах його розвивати.

"Моторі-Січ" продали Китаю

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав. Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їх безпеки, так як вплине на військовий потенціал давнього опонента.

Україна повинна захищати свої оборонні технології і прораховувати наперед загрози для безпеки від продажу Китаю авіазаводу "Мотор Січ". Таку думку висловив радник президента США Джон Болтон.

Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс вів переговори про покупку українського авіазаводу "Мотор Січ".

Український авіабудівний завод "Мотор Січ" (м.Запоріжжя) може потрапити під антиросійські санкції США, якщо акції підприємства куплять китайські компанії Skyrizon і Xinwei.

13 грудня 2019 року стало відомо, що акції українського авіабудівного заводу "Мотор-Січ" (м.Запоріжжя) продані покупцям з Китаю – компаніям Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group.

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