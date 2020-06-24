Авіакомпанія SkyUp відновить польоти по Україні

Андрій Довгань Ринки та компанії 16:16, 24.06.2020

Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про відновлення польотів по Україні після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу.

Перші рейси заплановані вже на 26-30 червня з Києва до Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя, а також у зворотному напрямку. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Від липня почнуть здійснюватися перші рейси між регіонами:

  • Харків-Львів та Львів-Харків;

  • Харків-Одеса та Одеса-Харків;

  • Львів-Одеса та Одеса-Львів;

  • Львів-Херсон та Херсон-Одеса.

Він нагадав, що під час перельотів продовжать діяти карантинні вимоги до безпеки.

SkyUp оголосила про відновлення польотів по Україні
Telegram Владислава Криклія

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ryanair і Swiss з 21 червня відновили регулярні польоти до України після тримісячної перерви.

Влада Польщі 16 червня обмежила міжнародні авіаперельоти в країні, через що рейси з України опинилися під забороною.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Делегація Киргизстану привезла на парад до Москви COVID-19: хто з лідерів опинився під загрозою

Аллахвердієва стала на бік "слуг" і назвала фейком розмову про "корабельну сосну": українці не повірили

Арахамія та Корнієнко назвали колегу "робочою бабою" й "корабельною сосною"

Їдьте додому, я розберуся, – Зеленський вийшов на мітинг до шахтарів

В Кам'янському попрощалися з майором ЗСУ, який пройшов Іловайський котел. Фото