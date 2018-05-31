Авіакомпанії заборгували українцям велику суму: озвучено проблему

З вини авіакомпаній на території України за літо 2017 року було затримано або скасовано 29 рейсів, що з'єднували Україну з країнами ЄС.

В результаті постраждали більше 1 660 пасажирів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу AirHelp.

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В "Борисполі" оголосили про затримку трьох рейсів

Загальний розмір компенсації, який вони мають тримати за законом, становить понад 480 тис. євро.

"Лідером" рейтингу став аеропорт "Бориспіль", де були скасовані або затримані 19 рейсів. В цілому постраждали 1 328 осіб, яким в сукупності потрібно виплатити майже 400 тис. євро компенсації.

На другій позиції в цьому списку знаходиться львівський аеропорт: на нього довелося 129 постраждалих пасажирів і трохи понад 32 тис. євро. Цікаві показники аеропорту Дніпропетровська, в якому за літо 2017 року по вині авіакомпаній не було зірвано жодного європейського рейсу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, залізничне сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль" добудують до 1 грудня 2018 року. Також повідомлялося, що "Бориспіль" планує розконсервувати і підготувати термінал F до роботи до початку літнього сезону 2019 року.