Аудит виявив мільйонні порушення на Одеському припортовому заводі, звільнений ексглава правління Синиця – експерт

Рішенням керівних органів АТ "Одеський припортовий завод" в.о. голови правління ОПЗ Микола Синиця, призначений на посаду на початку 2020 року, був звільнений зі своєї посади.

Причиною звільнення Синиці став фактичний зрив підготовки підприємства до процесу приватизації. За підсумками аудиторської перевірки, проведеної Фондом держмайна, були виявлені фінансові порушення на суму понад 25 млн гривень за період керівництва Синиці.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook економічний експерт Дмитро Марунич.

"На Одеському припортовому - зміна керівництва. З місць повідомляють, що колишній керівник ОПЗ Микола Синиця був звільнений за підсумками проведеного Фондом держмайна аудиту, який виявив фінансові махінації на суму в 25 млн грн. саме в період управління ОПЗ Синицею. Крім того, Синиця так і не вирішив проблему реструктуризації боргів ОПЗ і не спромігся провести конкурс з відбору постачальника давальницької сировини в нинішньому році. Говорити про проведення приватизації заводу в таких умовах явно не доводиться, і отже з неефективним менеджером попрощалися ", – зазначив Марунич.

У зв'язку з виявленими порушеннями керівництво ФДМУ вирішило передати наявні відомості про діяльність Синиці правоохоронним органам.

"Багато в даній ситуації виникає питання - чому корумпованих директорів держпідприємств в Україні просто звільняють, а не садять з конфіскацією майна? Справедливо, але це вже питання до правоохоронних органів. Фонд держмайна, наскільки мені відомо, передав результати аудиту ОПЗ правоохоронцям, які повинні дати правову оцінку діям Синиці. Який, до речі, не пускав аудиторів на ОПЗ і приховував від них фінансову документацію, про що в Південному не чув тільки ледачий ", – вказує експерт.

Нагадаємо, що АТ "Одеський припортовий завод" входить до переліку підприємств урядової кампанії великої приватизації.