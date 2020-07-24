Украина сегодня находится в глубоком энергетическом кризисе. Атомная энергетика угнетается по всем фронтам: работа нескольких энергоблоков атомных электростанций остановлена. Происходящее все больше напоминает театр абсурда. Вместо самой дешевой атомной энергетики – государство сегодня вынуждено отдавать предпочтение самым дорогим видам генерации – тепловой и ВИЭ. Со стороны мы все больше походим на одного представителя северных народов из известного анекдота, в котором тот пилил сук, на котором сидел.

У среднестатистического обывателя может вскружиться голова от новостей, которые он ежедневно видит по телевизору. Цены на транспортировку электроэнергии обещают повысить в 4 раза из-за долгов перед пресловутым "Зеленым тарифом". Перед атомной отраслью – огромные многомиллиардные долги. Не за горами – повышение тарифов для населения.

Не претендуя на экспертность мнения, а как рядовой гражданин, который потребляет электроэнергию и платит за нее, автор попытался разобраться в том, что на самом деле происходит в энергетической отрасли Украины. Что сегодня являет собой энергосистема Украины, какова роль в ней атомной энергетики. К чему приведет остановка энергоблоков за счет дотируемого государством "Зеленого тарифа"? Кто и почему наиболее заинтересован в уничтожении атомной отрасли, которая дает сегодня самое дешевое электричество? Давайте разбираться вместе!

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА УКРАИНЫ

Атомная энергетика против ВИЭ. Разрушая энергосистему

Объединенная энергетическая система Украины являет собой совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, других объектов электроэнергетики, объединенных общим режимом производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии.

Проще говоря, энергосистема Украины – это паутина, которая обеспечивает нас с вами электроэнергией. Эти системные связи (электросети) объединят всю страну. Мы потребляем конечную электроэнергию, которая попадает в наши дома по внутридомовым сетям, ведущим к ближайшему трансформатору, который в свою очередь преобразовывает ток большого напряжения в нужное потребителю напряжение – 220 вольт. Трансформатор возле дома принадлежит облэнерго, которое управляет локальными (региональными) сетями. В каждой области – своя поставляющая компания, которая принимает электричество с магистральных линий электропередач, которыми управляет НЭК "Укрэнерго".

В начале 2010-х годов общая протяженность украинских электрических сетей составляла более 1 млн километров воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 6-750 кВ. Создание мощных электростанций в Украине обусловило развитие системообразующих сетей - линий электропередачи 220, 330, 400, 500 и 750 кВ переменного и 800 кВ постоянного тока.

Существующие электрические сети объединенной энергетической системы обеспечивают почти в полном объеме необходимое перераспределение энергетических потоков и выдачу мощности атомных электростанций.

Атомная энергетика против ВИЭ. Разрушая энергосистему

Нам, потребителям, по большому счету, все равно, от какого вида генерации поступает электроэнергия: возобновляемые источники (солнце, ветер, биогаз, биотопливо), атомные электростанции, тепловые или гидроэлектростанции. Что для нас по-настоящему важно – это цена, которую мы платим, но об этом чуть позже.

Украина, еще во времена СССР, когда строилась энергосистема, была разделена на отдельные энергосистемы. Почему? Потому что в разных частях страны было различное потребление. Одна часть Украины была ближе к Беларуси, другая – к России, третья - промышленный Южный регион. Там и потребление было разное, и его время.

В советские времена у нас, к примеру, уже была ночь, и нам не нужно было столько электроэнергии, а в другом часовом поясе был день, где большое потребление. Соответственно, происходили перетоки электроэнергии. Это как, например, воду выдавить в одном месте, а она появляется в другом. Электроэнергию нельзя остановить, это непрерывный процесс. Ток пошел – нужно его куда-то девать.

Для того, чтобы система работала, должны быть сдерживающие факторы и база, которая будет обеспечивать определенный минимум электроэнергии постоянно. Именно атомные электростанции (АЭС) проектировались для работы в базовом режиме – они не могут быстро менять мощность, повышать и снижать количество произведенной энергии. Это обусловлено технологическим процессом использования ядерного топлива. Частый перевод блоков с одного уровня мощности на другой несет в себе риски для работы оборудования.

Атомная энергетика против ВИЭ. Разрушая энергосистему

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины - Запорожской, Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. Суммарно предприятие эксплуатирует 15 энергоблоков, способных производить более половины всей электроэнергии в стране.

Запорожская АЭС с 6 энергоблоками ВВЭР общей установленной мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов (все типа ВВЭР) Украина занимает 10-е место в мире и пятое в Европе. Атомная электроэнергия является самой дешевой среди всех видов генерации. Доступная генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" сегодня составляет – 9 935 МВт.

Чтобы была возможность маневрировать, в старой энергосистеме создавались тепловые электростанции и гидроэлектростанции, которые работают и сейчас. Это так называемые пиковые мощности, которые дают возможность, когда есть потребление – включаться, а когда нет потребления – отключаться.

Пиковые мощности и по деньгам, и по потреблению – самые ценные. Базовая мощность всегда продавалась по самой низкой цене, а пиковая или полупиковая (которую можно включить/выключить) – всегда была самой дорогой.

Атомная энергетика против ВИЭ. Разрушая энергосистему

Самые лучшие и наиболее выгодные пиковые мощности – это гидроэлектростанции (ГЭС), которые используют энергию водных масс для вращения турбины генератора. Чтобы прекратить генерацию, достаточно просто выключить турбину. И это происходит без риска для оборудования. Когда в энергосистеме пик потребления, диспетчер дает команду "спускать воду" – включать ГЭС. Когда потребление падает, ГЭС останавливаются. Украина обладает 7 крупными ГЭС на Днепре и Днестре общей проектной мощностью более 4 тысяч МВт.

Для устойчивости баланса энергосистемы, используется также универсальная тепловая генерация – электростанции, которые вырабатывают электроэнергию, сжигая топливо, преимущественно уголь, который считается оптимальным, но также они могут работать на более дорогом природном газе или мазуте.

Тепловая генерация, как и атомная, может выдавать мощность ровным графиком, или маневрировать ею – загружать и разгружать энергоблоки по требованию диспетчера. В ТЭС можно также довольно быстро остановить генерацию, уменьшив газ. Правда, происходит это не так быстро, как в ГЭС.

Разница между тепловой электроцентралью (ТЭЦ) и теплоэлектростанцией (ТЭС) состоит в том, что теплоэлектроцентраль выдает, кроме электроэнергии, также и тепловую энергию, что важно для нас в зимний период времени. К слову, производство тепловой электроэнергии обходится примерно в три раза дороже атомной.

В Украине на сегодняшний день 14 крупных теплоэлектростанций (ТЭС) общей проектной мощностью более 25 тысяч МВт и 26 менее мощных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

Атомная энергетика против ВИЭ. Разрушая энергосистему

Также для маневрирования в Украине построены две гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС): Днестровская и Ташлыкская на реке Южный Буг. Во время низкого потребления электроэнергии, они используют ее для закачивания воды в водохранилища. Когда наступает пик потребления, ГАЭС "сбрасывают воду", выдавая дополнительную мощность.

Электроэнергия из возобновляемых источников – также является составной частью энергосистемы Украины. Ее еще называют альтернативной энергетикой или "зеленой генерацией". Производство такой электроэнергии обходится слишком дорого гражданам Украины, так как отрасль ВИЭ является дотируемой за счет атомной энергетики и, по сравнению с ней, стоит практически в 8 раз дороже.

Атомная энергетика против ВИЭ. Разрушая энергосистему

К альтернативной генерации относятся малые ГЭС на небольших реках, солнечные (СЭС) и ветровые электростанции (ВЭС), а также электростанции, работающие на биогазе, который выделяется из отходов жизнедеятельности животных и птиц, и биомассе, которая производится из отходов древесины и растений.

На сегодня самой крупной в Украине генерацией в этом сегменте является Ботиевская ВЭС проектной мощностью 200 МВт. Теоретически она может обеспечить электричеством пятую часть Киева. Однако, на деле вырабатывает гораздо меньше электроэнергии, так как ветер не дует с постоянной силой. "Зеленую генерацию" нельзя использовать для маневрирования мощностью, потому что общая доля возобновляемой энергетики в энергосистеме страны очень мала.

Отмечу, что раньше вся произведенная в Украине электроэнергия продавалась в "общий котел" – Энергорынок. При этом у каждого вида генерации свой тариф, который утверждает Регулятор – Национальная комиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Летом 2019-го была введена новая модель рынка электроэнергии, которая призвана была отменить монополию единого оптового покупателя - ГП "Энергорынок". Предполагалось создание конкурентных условий для всех участников, свободное ценообразование и качественные услуги. Сегодня в СМИ мы видим много критики в сторону этой модели.

"Некоторые поставщики и покупатели электроэнергии начали торговать "воздухом" и зарабатывать на этом миллионные прибыли, в ущерб другим игрокам рынка, в частности большим государственным компаниям "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель".

По мнению украинских властей, оператор всех АЭС "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны обеспечивать население дешевой электроэнергией. Поэтому 80% атомной и 35% гидроэнергии "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продают госпредприятию "Гарантированный покупатель" по минимально допустимой цене, балансирующей на грани убытков.

"Гарантированный покупатель" покупает энергию, выработанную ВИЭ, по одному из самых высоких в мире тарифов. Полученный микс дешевой (атомной и гидро) электроэнергии и дорогой "зеленой" предприятие продает на рынке.

Получается, что государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" обеспечивают население дешевой электроэнергией и одновременно рассчитываются с "зелеными" по самым высоким тарифам, которые им гарантировало государство Украина. Такое положение дел в украинской энергетике спровоцировало еще более глубокий кризис и сулит нам множество неприятностей, о чем далее более подробно.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС УКРАИНЫ: АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК "ДОЙНАЯ КОРОВА" ДЛЯ ОЛИГАРХОВ

Известно, что энергосистема Украины живет по плану, который называется Прогнозный энергетический баланс. В этом документе, принимаемом правительством, четко регламентируется, сколько электроэнергии должна произвести конкретная генерация. Ежегодно его разрабатывает и утверждает Министерство энергетики.

28 апреля текущего года Министерство энергетики и защиты окружающей среды утвердило обновленный прогнозный энергетический баланс на 2020 год, которым предусматривается снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Эксперты энергетической отрасли сразу же заговорили, что документ усугубит финансовые проблемы, фактически разрушая атомную отрасль Украины.

Общее уменьшение производства электроэнергии по сравнению с предыдущей редакцией баланса от 13 марта составляет 5,9% (до 143 млрд кВт-ч)

Так, согласно новому документу, прогнозное производство электроэнергии на АЭС снижено до 73,7 млрд кВт-ч, по сравнению с 80,64 млрд кВт-ч в мартовском прогнозе.

Генерация ТЭС прогнозируется в объеме 38,87 млрд кВт-ч, тогда как ранее ожидалось 42,13 млрд кВт-ч.

Производство ТЭЦ запланировано в объеме 11,11 млрд кВт-ч, по сравнению с 11,06 млрд кВт-ч ранее.

Производство ГЭС составит 4,85 млрд кВт-ч (ранее – 5,09 млрд кВт-ч), ГАЭС – 1,5 млрд кВт-ч (ранее – до 1,26 млрд кВт-ч).

В то же время плановое производство электроэнергии из альтернативных источников возрастет до 11,38 млрд кВт-ч, тогда как ранее планировалось в объеме 10,28 млрд кВт-ч. В том числе ВЭС произведут 3,86 млрд кВт-ч (ранее планировалось 3,95 млрд кВт-ч), СЭС произведут 6,67 млрд кВт-ч (ранее – 5,48 млрд кВт-ч).

В процентном соотношении по генерациям выработка электроэнергии в обновленном балансе на 2020 год будет иметь следующий вид:

ТЭС – 27,16 % (1,55 грн/кВт)

ТЕЦ – 7,76 % (1,55 грн/кВт)

ГЭС – 3,38 % (1,55 грн/кВт)

АЭС – 51,50% (0,57 грн/кВт)

ВИЭ – 7,95% (4,28грн/ кВт)

После утверждения документа антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, фактически вынудил НАЭК "Энергоатом" отключить свои энергоблоки в пользу более дорогой – "зеленой" и тепловой генерации.

Атомная энергетика против ВИЭ. Разрушая энергосистему

Так, с 5 мая в Украине работают лишь 10 из 15 атомных энергоблоков – четыре перевели в плановый ремонт, а один – вывели в резерв. В целом же, согласно графику эксплуатации энергоблоков АЭС, в течение 2020 года на ограниченных мощностях будет работать 9 атомных энергоблоков.

Пресс-служба Минэнерго сообщала, что "в новом балансе учтен безопасный и оптимальный график работы атомных энергоблоков, который позволит "Энергоатому" провести отложенные ремонты". Но это ли является истинной целью правительства?

На деле же НАЭК "Энергоатом" несет сегодня колоссальные убытки в связи с искусственными ограничениями производства дешевой электроэнергии. Государство вынуждают покупать электроэнергию ВИЭ, которая почти в 8 раз (!) дороже атомной, а также электроэнергию, производимую ТЭС, которая почти в три раза дороже.

В одном из недавних интервью изданию "Цензор.НЕТ" и.о. президента НАЭК Петр Котин заявил, что "Энергоатом" используют как "дойную корову", по сути, заставляя балансировать на грани себестоимости.

"Мы сюда пришли, чтобы прекратить уже делать дойную корову для частного бизнеса из государственной компании, которая поддерживает экономику и которая обеспечивает самую дешевую электроэнергию. Мы не можем выполнить производственный план модернизации. В марте мы получили 2,2 миллиарда, а собственных обязательных платежей у нас 3,2 миллиарда", - говорил Павел Котин.

Причиной кризисной ситуации и.о. главы НАЭК "Энергоатом" называл искусственный приоритет в оплате, который на энергорынке имеют производители более дорогой "зеленой" и тепловой электроэнергии.

По состоянию на 1 июля 2020 года общая задолженность перед НАЭК "Энергоатом" составляет около 21 млрд грн. Часть из них - 11 млрд 664,4 млн грн. – задолженность ГП "Энергорынок" перед "Энергоатомом" за электроэнергию, отпущенную в прошлые годы. Сумма задолженности ГП "Гарантированный покупатель" и ЧАО НЭК "Укрэнерго" за поставленную НАЭК "Энергоатом" электроэнергию по итогам первого полугодия 2020 года возросла до 9,4 млрд грн., говорится в отчете "Итоги работы ГП "НАЭК "Энергоатом" за I полугодие 2020 года"

На сегодня НАЭК "Энергоатом" может продавать по рыночной цене всего лишь 20%, а 80% - ГП "Гарантированный покупатель" - по самой низкой цене в 57 коп./кВт. Ранее эта цифра доходила до 90%. Такое положение дел отнюдь не способствует развитию атомной отрасли. Учитывая накопившиеся долги, "Энергоатому" едва хватает средств на зарплаты и необходимые мероприятия по безопасности и пр.

"Остальную нашу электроэнергию посредник использует, в том числе, чтобы оплачивать высокие тарифы для частных энергокомпаний. Государство само себя загнало в убыток. Эта схема против государственных интересов. Это урон всем нашим гражданам, экономике, бюджету", - заявлял и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Накопившиеся долги вскоре могут привести к тому, что работники атомной отрасли либо взбунтуются, либо будут искать лучшей судьбы за рубежом. К слову, наших специалистов заберут там, как говорится, с руками и ногами, потому как везде в мире наблюдается дефицит квалифицированных кадров в атомной отрасли. Подготовка такого специалиста с профильным образованием занимает 6-8 лет. Отток интеллектуальной элиты Украины за границу – непозволительная роскошь, которая приведет к необратимым последствиям. Сегодня мы видим, что ветераны атомной отрасли бьют в набат, призывая власть обратить внимание на то, что происходит в атомной отрасли.

"Поступлений с энергорынка хватает лишь на выплаты зарплат, налогов и обслуживания кредитов. Производственная программа почти не финансируется. Мы физически не сможем производить электроэнергию, если мы будет только накапливать задолженность" - говорил Петр Котин.

Примечательно, что и.о. президента НАЭК "Энергоатом" в начале хвалил обновленный энергобаланс, а потом на своей странице в Facebook в конце мая резко критиковал действия правительства по остановке энергоблоков, указывая на тот факт, что для проведения плановых ремонтов не нужно ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв.

"Вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны", — подчеркнул Котин, говоря об ограничениях, которые были наложены государством по производству электроэнергии в связи с падением мощностей АЭС на треть до 6630 МВт из наличествующих 9490.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не видит никаких проблем с обновленным энергобалансом, считая его "абсолютно надежным". Объясняя невыгодную для украинцев историю с дорогущими ВИЭ, он кивает на кризис и несовершенное законодательство.

"Законодательство наше прописано так, что мы независимо от того, берем или не берем электроэнергию из ВИЭ, обязаны платить за альтернативную энергетику", - говорит премьер.

Сегодня, по словам премьер-министра, атомная генерация полностью заполняет всю базовую нагрузку, которую способна потребить Украины, все остальное - балансирующая мощность, которую, к сожалению, в настоящее время может заполнять только тепловая генерация в связи с тем, что гидрогенерация потеряла около 28% своей мощности из-за безводных зим.

"Государство обязано платить производителям возобновляемых источников электроэнергии. Но где-то же нужно это компенсировать? И находится, условно говоря, "козел отпущения". В данном случае, "козлами отпущения" стали НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". У них самая дешевая электроэнергия. И они, повышая цену на свой "Зеленый тариф", добились того, что им нужно НАЭК и "Укргидрэнерго" ужимать так, что они сидят на грани себестоимости", - говорит эксперт в отрасли атомной энергетики.

Многие наши "властители", забирая средства у атомной отрасли и отдавая их "альтернативке", напоминают обезьяну с гранатой. Они играют в опасные игры, забывая, что атомная энергетика это – радиационно- и ядерно-опасные объекты, на которых должна постоянно проводиться работа по внедрению культуры безопасности, повышению безопасности, мероприятия МАГАТЕ. Это работа с ядерным топливом. Это радиоактивные отходы. Это огромный комплекс.

Играя на "безграмотности населения", выдвигают на передний план возобновляемые источники энергетики. Во-первых, ВИЭ являются невыгодными украинцам, дотируемыми из их же карманов, а во-вторых, навязываемые "западными партнерами" и международными организациями ВИЭ – вовсе не такие уж экологичные, как нам их преподносят.

Атомная энергетика против ВИЭ. Разрушая энергосистему

Сегодня крупные игроки ВИЭ застраивают поля с черноземом по 30 ГА солнечными электростанциями. При этом количество выдаваемой ими электроэнергии сложно сопоставить с теми ресурсами, которые может выдавать плодородная украинская земля. Мало кто говорит, что срок службы солнечной панели всего 15-20 лет, после чего их нужно утилизировать.

Солнечные батареи — источник опасных отходов, которые содержат большое количество таких элементов, как свинец, хром, кадмий. В то же время вышедшие из строя фотоэлементы отправляют на свалку без должной утилизации, где процесс их разрушения никто не контролирует.

Ветряные энергоустановки — источник достаточно интенсивного инфразвукового шума, неблагоприятно воздействующего на человеческий организм, вызывающего постоянное угнетенное состояние, сильное беспричинное беспокойство и жизненный дискомфорт. Как показал опыт эксплуатации большого числа ветряных установок в США, этот шум существенно изменяет экосистему в радиусе нескольких километров: животные уходят, птицы улетают, район размещения станции, т. е. становится непригодными для жизни.

В нынешних реалиях, "Зеленый тариф" больше походит на коррупционную, дотационную и экономически невыгодную схему, за которую платим мы с вами.

Как было сказано выше,НАЭК "Энергоатом" 80% (сначала было 90%) продает ГП "Гарантированный покупатель" по самой низкой цене – 57 копеек. ГП "Гартированнный покупатель" отдает эти деньги, условно говоря, ТЭЦ и платит за ВИЭ. С тем, чтобы тариф для людей не увеличился.

"За счет атомной генерации, у правительства хватает денег перекрыть стоимость тепловой энергетики, которая в три раза дороже, чем атомная, отдать "солнцу", которое в восемь раз дороже. И получается, что они на 10% делают все, что хотят. В НАЭК "Энергоатом" с трудом добились, чтобы у них покупали по низкой цене не 90%, а 80% электроэнергии, чтобы были средства на мероприятия. Что произошло в итоге? Они дали им 80%. Но при этом останавливают блоки, выработка уменьшается. Дело в том, что эксплуатационные затраты на энергоблок, на атомную станцию, выдает она электроэнергию или не выдает, все равно идут. Все мероприятия и все затраты, которые нужно нести и делать, они все равно делаются. Получается, что вместо того, чтобы энергоблок зарабатывал деньги, он их только тратит", - говорят атомщики.

Возобновляемый источник выдает электроэнергию, нужна она или нет. Даже если она никуда потом не пойдет, а, условно говоря, уйдет в землю, за нее все равно придется заплатить полную стоимость. Все то, что сегодня происходит в отрасли энергетики, по мнению экспертов, вскоре приведет не только к углублению кризиса, но и неминуемому повышению тарифов для населения.

НАС ГОТОВЯТ К ПОВЫШЕНИЮ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Недавно информационное пространство Украины всколыхнула новость о том, что тариф госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в Украине собираются поднять в 4 раза с 1 августа 2020 года: с 155,4 грн/МВт-час до 596,48 грн/МВт-ч (без НДС). А тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления госкомпании — с 10,23 грн/МВт-ч до 41,64 грн/МВт-ч (без НДС). Это вызвало бурю негодования среди потребителей в социальных сетях.

"Убытки государства перекладываются на население, а сверхприбыли снова получают олигархи", - написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Народный депутат объяснил это тем, что промышленные производители, которых переведут на новый тариф, непременно заложат новые расходы в цену произведенного товара или услуги, а заплатит за это рядовой потребитель.

"Тариф хотят поднять, чтобы увеличить доходы госкомпаний "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель". Чтобы они обеспечили этими доходами выплаты по зеленому тарифу. Этот "Гарантированный покупатель" существует только для того, чтобы дешевую атомную энергетику продать с прибылью и эту прибыль передать структурам, которые построили солнечные и ветростанции. Сейчас у этого "ГП" убытки, огромная дыра в бюджете. Ее можно покрыть либо подняв тарифы для населения, либо для промышленности. Решили — поднять для промышленности. И так заплатить за дорогущую "зеленую" электроэнергию наших олигархов. Однако "забыли" напомнить людям, что это в итоге все равно ляжет на их плечи. Убытки государства перекладываются на население, а сверхприбыли снова получают избранные лица", — подчеркнул Дубинский

В итоге, после волны острой критики, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила увеличить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-час до 240,23 грн/МВт-час (без НДС). Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в субботу, 11 июля, "с целью обеспечить наличие средств в компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников через ГП "Гарантированный покупатель".

"Пока так. Но, конечно, в дальнейшем тариф на передачу будет только расти. Причем, кратно - в 7-10 раз. Иначе не удастся поддерживать сети в надлежащем состоянии, а это чревато масштабными авариями, вплоть до блэкаутов. Понятно, что власти опасаются сразу повышать тариф вчетверо, поэтому решили разбить повышение на несколько этапов", - заявил эксперт в отрасли энергетики Геннадий Рябцев, комментируя повышение тарифа на транспортировку электроэнергии.

Отмечу, что государство на начало июня 2020 г. задолжало производителям ВИЭ 14 миллиардов гривен по "Зелёному тарифу". Около 170 частных инвесторов в ВИЭ грозятся забросать Украину исками на сотни миллионов в международный арбитраж, чтобы принудить Украину оплатить "зеленое электричество" и "не менять выгодный зеленый тариф

Эксперты энергетического рынка, с которыми удалось пообщаться, уверенны, что "началась постепенная кампания по обоснованию и по убеждению нас с вами, что нужно повышать тариф на электроэнергию. Мол, "у всех в мире все гораздо выше", и нам с вами нужно повышать. Уже пошла информационная кампания, в СМИ начали выходить статьи, в которых показывается, где какая стоимость. Каждую неделю мы видим специальные ток-шоу, которые убеждают нас, что тепловая энергетика и ВИЭ – это хорошо и их долю в энергетическом балансе необходимо повышать.

Но, судя по тому, какие решения принимаются в последние дни президент и правительство, власти опасаются возможных бунтов населения. Ситуация накалилась и стало очевидно, что дальнейшее использование НАЭК "Энергоатом" в качестве "дойной коровы" для частного бизнеса – более невозможно. Появляются инициативы по выпуску ОВГЗ, чтобы покрыть долги организации.

На недавнем внеочередном заседаний Верховной Рады депутаты в первом чтении приняли законопроект № 3658, которым якобы "существенно" должна была снизиться стоимость "зеленых тарифов", которые будут применяться с 1 июля 2020 года.

Так, "зеленый тариф" для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года и мощностью больше 1 МВт уменьшен на 15%. Для СЭС, мощностью меньше 1 МВт – на 10%. Для ветровых станций (ВЭС) тариф уменьшен на 10%.

Для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года тариф уменьшен на 2,5%.

Для объектов ВИЭ, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, установлен граничный размер "зеленого тарифа" - до 52%.

Для новых СЭС, которые будут запущены с 1 августа 2020 года "зеленый тариф" будет уменьшен на 50%.

В Кабинете министров уверяют, что уменьшение тарифов позволит снизить прогнозируемый дефицит баланса ГП "Гарантированный покупатель" на 6,4 миллиардов гривен в год. В правительстве рассчитывают, что данный закон снизит суммарный объем выплат по "зеленым тарифам" на 2 миллиарда евро.

Безусловно, это внушительная сумма и в целом положительная инициатива, но даже в таком случае тариф останется достаточно высоким. И тут главный вопрос – помогут ли принимаемые меры остановить усиливающийся кризис в энергетической отрасли и дать новый импульс развитию атомной отрасли с тем, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения? Думается, что вряд ли.

Поскольку закон еще не проголосован в окончательной редакции, парламентарии должны взвешенно подойти к принимаемому решению, ведь на чашах весов у них с одной стороны сотня инвесторов, а с другой – десятки миллионов украинцев. Поэтому, на мой взгляд, логичным было бы принимать более радикальные меры по снижению "зеленых тарифов".

ПОДВДОДЯ ИТОГИ

Есть надежда, что мы все-таки поймем, что атомная энергетика – это наш капитал, наше богатство и локомотив украинской экономики. Эту отрасль необходимо развивать, обеспечивать надежную эксплуатацию атомных блоков, развивать экспорт, чтобы мы могли развивать свои конкурентные преимущества на мировой энергетической карте.

Сегодня мы имеем возможность за относительно небольшие средства достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС. Это позволит не только сохранить базовою выработку на уровне 50%, но и даст возможность удерживать цены на электроэнергию для конечного потребителя. Также это откроет дорогу для интеграции украинской ОЭС с Европейской сетью системных операторов ENTSO-E.У нас уже построены линии электропередачи в Европу. Одна – на Альбертиршу (Венгрия), вторая – на Жешув (Польша). Мы располагаем колоссальным интеллектуальным и инженерным потенциалом в атомной отрасли. У нас есть все для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Украины и стать не только надежным партнером Европы, но и мощным независимым игроком.

Украина - уникальная страна, ведь мы добываем свою урановую руду, которая используется для изготовления ядерного топлива. У нас - свои собственные урановые месторождения в Кировоградской области. Раньше мы собирались строить свой собственный завод по производству ядерного топлива. Это позволило бы нам уменьшить зависимость от российского ядерного топлива ТВЭЛ, а также американского Westing House, которое мы покупаем у шведского филиала.

Для того, чтобы в будущем украинцы не подвергались опасности отключения электроэнергии, руководство страны обязано определиться со стратегией развития энергетики и уделить серьезное внимание в ней атомной энергетике. Только тогда мы сможем обрести энергетическую независимость и с уверенностью смотреть в будущее.

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