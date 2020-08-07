"Аркона Газ-Енергія" оскаржила рішення щодо Свистунківсько-Червонолуцького родовища

Компанія "Аркона Газ-Енергія", що входить до групи Smart Energy, оскаржила рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання недійсним спеціального дозволу компанії на видобуток вуглеводнів на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі.

У компанії повідомили, що апеляційна скарга була подана в Шостий апеляційний адміністративний суд 6 серпня.

В "Аркона Газ-Енергія" відзначили, що впевнені у своїй правовій позиції та успішному оскарженні рішення суду першої інстанції. Зокрема, компанія спирається на попередні чинні рішення судів різних інстанцій. У тому числі й Верховного суду України, який у жовтні 2019 року визнав законною видачу "Аркона Газ-Енергія" згаданого спецдозволу.

Крім того, за оцінкою підприємства, останній позов ПАТ "Укрнафта" поданий з низкою порушень, включаючи пропуск позовної давності та включення у позов вимоги, яка не є предметом зазначеного спору.

"Ми абсолютно впевнені в дії ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі з правової точки зору. Тому плануємо інвестувати в його розробку, нарощуючи видобуток українського газу, створюючи нові робочі місця, підтримуючи місцеві громади і виплачуючи всі податки в повному обсязі, як це і роблять всі наші компанії протягом всієї нашої історії", – зазначив генеральний директор групи компаній Smart Energy Сергій Глазунов.

За його словами, у Smart Energy є весь необхідний ресурс для успішного відновлення видобутку на згаданому родовищі. Тому компанія хоче його використати для загального блага без затяжних судових процесів.

"Тож сподіваємося на швидке завершення цієї суперечки і початок робіт на перспективному активі, в який готовий інвестувати британський інвестор", – додав гендиректор.

Нагадаємо, 1 липня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позовні вимоги ПАТ "Укрнафта" у справі щодо Свистунківсько-Червонолуцького газоносного родовища, визнавши недійсним спецдозвіл "Аркона Газ-Енергія" на розробку родовища.

Компанія "Аркона Газ-Енергія" була придбана британською Enwell Energy в березні 2020 року. ПАТ "Укрнафта" було попереднім власником спеціального дозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища. Однак він втратив чинність ще у 2014 році, до того, як була видана нова ліцензія.