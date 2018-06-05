Арешт активів "Газпрому" в Європі: чого чекати Україні

Арешт активів "Газпрому" в Нідерландах за клопотанням НАК "Нафтогаз України" став болючим ударом по російській монополії. Однак українській стороні не варто розраховувати на швидке отримання коштів від РФ.

Про це розповів в ефірі ObozTV економічний експерт Сергій Фурса.

Як зазначив Фурса, російська сторона не зможе проігнорувати рішення голландського суду.

"Це має психологічний ефект і є нашим плюсом в протистоянні з "Газпромом" і в питанні "Північного потоку-2", оскільки створює негативний інформаційний фон навколо "Газпрому" і показує "Газпром" як ненадійну компанію, яка не бажає виконувати рішення судів, а для Європи і США це святе", - пояснив він.

При цьому Фурса зазначив, що "Нафтогазу" не варто розраховувати на швидке отримання якихось коштів: "Це просто правильний крок "Нафтогазу" в тривалому протистоянні з "Газпромом".

Експерт припустив, що арешт торкнеться грошових рахунків російської монополії, і не виключив, що адвокати "Нафтогазу" підуть далі. За його словами, "в Європі ще багато активів "Газпрому".

"Ці гроші, в першу чергу, підуть "Нафтогазу". Далі вони стануть основою прибутку "Нафтогазу" за певний рік, і держава може забрати їх дивідендами з держкомпанії", - повідомив він.

Фурса вважає, що російська сторона буде максимально затягувати процес передачі активів і оскаржувати рішення суду, але в України сильна правова позиція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голландський суд задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" про арешт частки російського газового монополіста "Газпрому" в його голландських дочірніх компаніях. Відповідні клопотання були подані для забезпечення права української компанії на отримання 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Раніше Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.