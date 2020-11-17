Арахамія заявив, що законопроєкт для підприємців провалили спеціально

Народні депутати спеціально провалили голосування по законопроєкту для фізичних осіб-підприємців (ФОП), щоб розробити новий.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі, який в Telegram оприлюднив нардеп Микола Тищенко. Новий документ планують ухвалити до кінця року.

Арахамія підкреслив, що законопроєкт, який 16 листопада ставився на голосування, не влаштовував всіх підприємців.

"Ми його провалили, щоб він згорів і у нас була можливість зареєструвати новий законопроєкт і напрацювати спільне рішення, яке задовольнить більшість підприємців", – пояснив він.

За словами голови фракції СН, зараз створено робочу групу для напрацювання нового проєкту. Кінцевий варіант планують ухвалитидо кінця року.

(Відео – Telegram Миколи Тищенка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 16 листопада двічі не набрав голосів для ухвалення законопроєкту №4313-Д.

Документ передбачає відстрочку на 1 року обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій для ФОП.