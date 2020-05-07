Аптечні знижки триватимуть до 30 травня

Роботизовані аптеки продовжують велику акцію. Знижки на препарати, вітаміни, дитяче харчування та засоби гігієни тривають до 30 травня поточного року. Фармбренди “Аптека АНЦ”, “Аптека Копійка”, “Благодія” та “Аптека Шар@” продовжують акцію*, щоб знизити фінансовий тиск на населення. До 30 травня 2020 року відвідувачі роботизованих аптек можуть купувати потрібні товари зі знижками до 25%.

Населенню потрібні не тільки противірусні засоби. Саме тому акційний перелік не обмежується такими товарам. Знижки розповсюджуються на дитячі пюре й каші, підгузки, протиалергійні препарати тощо. В акційний перелік увійшли більш ніж 200 товарів. Щоб дізнатись, на що діє знижка, можна звернутись до провізора роботизованої аптеки. Акція охоплює різні групи товарів.

Щоб не виходити з дому зайвий раз, можна замовити** потрібні позиції телефоном. Оператор аптечної довідки допоможе створити список майбутніх покупок. Послуга є безкоштовною. Щоб зробити попереднє замовлення, потрібно звернутись до аптечної довідки за телефоном: 5900. Менш, ніж за хвилину, на ваш номер надійде вхідний дзвінок. Потім зможете зробити замовлення та вказати адресу аптеки, куди ви прийдете, щоб оплатити й забрати покупки.

В роботизованих аптеках працює помічник PharmBot, тому обслуговування на касі швидке. Робот шукає товар на полиці та віддає його провізорові. Відвідувачі можуть розрахуватись банківською карткою, щоб не використовувати готівку.

Скористайтесь вимушеною самоізоляцією та перевірте запаси домашньої аптечки. Якщо потрібних товарів не вистачає, можете зробити аптечні покупки з економією до 25%. Знижки поширюються на товари для дітей та дорослих.

Акція в роботизованих аптеках триватиме з 1 квітня по 30 травня 2020 року. Зможете зробити покупки для себе й допомогти рідним. Відчуйте турботу роботизованих аптек та зменште витрати на потрібні товари!

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місцях продажу.

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