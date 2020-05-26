Apple відкрила компанію в Україні – ЗМІ

Компанія Apple зареєструвала юридичну особу в Україні – ТОВ "ЕПЛЛ УКРАЇНА".

Інформація про це з'явилася в державному реєстрі юридичних осіб, повідомила "Ліга.Тех". Датою реєстрації компанії вказано 15 квітня 2020 року, адреса офісу – IQ Business Center (у Києві), директор компанії – Роман Гуменюк.

Apple зареєструвала в Україні юрособу

Єдиний засновник і бенефіціар компанії – ірландська юрособа Apple. Керівник фірми Гуменюк підтвердив, що очолює офіційне дочірнє підприємство Apple в Україні.

"Також Гуменюк сказав, що на плани щодо запуску бізнесу Apple в Україні вплинув карантин: "Через обмеження на перельоти і пересування іноземного менджменту поки складно щось планувати", – йдеться в публікації.

Apple зареєструвала в Україні юрособу liga.net

Apple зареєструвала в Україні юрособу liga.net

Сайт AIN, який звернув увагу на запис у реєстрі, з посиланням на свої джерела повідомив, що оголошення про старт роботи підрозділу Apple в Україні може відбутися вже цього літа. Однак офіційно компанія поки не підтвердила свої плани працювати на українському ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому, запустила офіційні продажі в Україні. Це означає, що українці зможуть купувати товари відомого бренду, не переплачуючи посередникам, які возять їх з-за кордону.

Сервіс із доставки їжі UberEats іде з України зовсім не через коронакризу. Справжня причина – в пізньому виході на ринок, "зраді" топменеджера і провалі переговорів із McDonald's.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!