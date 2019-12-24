"Апофеоз абсурду!" У Росії пригрозили США санкціями за "газопровід Путіна"

У Росії санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" назвали "апофезом абсурду" та заявили, що готують удар у відповідь.

Про це у вівторок, 24 грудня, заявила спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, передає RT. "Те, що відбулося, – це апофеоз абсурду, коли запроваджуються санкції проти економічного інфраструктурного проєкту в далекій Європі", – сказала Матвієнко.

За її словами, російські відомства опрацьовують кроки у відповідь на "газові санкції". "Над відповідними заходами працюють відповідні відомства, і не тільки в Росії", – повідомила спікерка.

У Росії накинулися на санкції США

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