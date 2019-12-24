"Апофеоз абсурду!" У Росії пригрозили США санкціями за "газопровід Путіна"

У Росії санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" назвали "апофезом абсурду" та заявили, що готують удар у відповідь.
Про це у вівторок, 24 грудня, заявила спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, передає RT. "Те, що відбулося, – це апофеоз абсурду, коли запроваджуються санкції проти економічного інфраструктурного проєкту в далекій Європі", – сказала Матвієнко.
За її словами, російські відомства опрацьовують кроки у відповідь на "газові санкції". "Над відповідними заходами працюють відповідні відомства, і не тільки в Росії", – повідомила спікерка.
У Росії накинулися на санкції США
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 грудня в закон про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". У такий спосіб США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України.
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
17 грудня 2019 американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Росія після будівництва газопроводу "Північний потік-2" може приступити до реалізації проєкту "Північний потік-3", оскільки в Європі зростає попит на російський газ.
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