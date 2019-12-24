Головна Новини
24 грудня • оновлено в 14:55
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Апофеоз абсурду!" У Росії пригрозили США санкціями за "газопровід Путіна"

4.1т
Читати матеріал російською

У Росії санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" назвали "апофезом абсурду" та заявили, що готують удар у відповідь.

Про це у вівторок, 24 грудня, заявила спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, передає RT. "Те, що відбулося, – це апофеоз абсурду, коли запроваджуються санкції проти економічного інфраструктурного проєкту в далекій Європі", – сказала Матвієнко.

Новини
Будівельники "Північного потоку-2" вдалися до радикальних заходів

За її словами, російські відомства опрацьовують кроки у відповідь на "газові санкції". "Над відповідними заходами працюють відповідні відомства, і не тільки в Росії", – повідомила спікерка.

У Росії накинулися на санкції США

У Росії накинулися на санкції США

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії
Особа
Валентина Матвієнко
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2 газопровод газ санкции
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
17
18
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
В качестве санкций Россия откажется от Айфонов, Боингов, процессоров Интел и АМД, выключит SWIFT, заглушит на своей территории GPS! И станет жить в благословенном 18-м веке...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Договорняк - это когда Трамп поздравляет Путина с остановкой строительства «Северного потока 2», а Путин Трампа – с импичментом.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
ОПЕРАЦИЯ Ы 2 Путин спрашивает Миллера: -После введения Америкой санкций против «Северного потока 2» швейцарское судно-трубоукладчик прекратило работу. Почему наше - находится аж на Дальнем Востоке? -Чтобы никто не догадался…
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги