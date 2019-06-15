Аномальна спека в Україні: ціни на важливі продукти злетіли

В Україні з 1 травня по 1 червня через аномальну спеку злетіли ціни на огірки. Також зросли ціни на моркву, яблука, буряк і картопля.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. З 1 травня по 1 червня 2019 відбулося зростання цін на 70% соціальних продуктів за власним моніторингом Асоціації постачальників торговельних мереж. Загальна вартість продуктового кошику стала вище на 0,4%. У минулому році в червні загальне зростання вартості соціального кошику не відбулося і загальна споживча інфляція за даними Держстату дорівнює нулю. У 2017 році споживча інфляція була до 1,6%, а 2016 року, навпаки, була дефляція, тобто загальне падіння цін на 0,2%.

ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали в травні:

1. Морква - на 14,4%

2. Яблука - на 13,9%

3. Буряк - на 9,1%

4. Картопля - на 7,7%

5. Ячна крупа - на 4,2%.

"У квітні ціна на перші огірки була навіть дешевше, ніж рік тому. Але останнім часом прийшла спека, і огірки потрібно інтенсивно поливати, або вага їх буде менше, адже огірки здебільшого складаються з води. А з поливом, з водою і її доступністю у нас проблема, особливо на півдні України. Так що на цінах могла відбитися така аномальна спека, яка побила вже всі мислимі рекорди ", – цитує Олексія Дорошенко видання РБК.

Ціни на продукти

У травні споживча інфляція на ринку продуктів склала 0,4%

ТОП-5 продуктів, які найбільше подешевшали в травні:

1. Білокачанна капуста - на 42,3%

2. Лук - на 33,1%

3. Яйця курячі - на 9,2%

4. Гречана крупа - на 0,7%

5. Рис - на 0,4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України в 2019 році визначає мету по інфляції в середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлені цілі.

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