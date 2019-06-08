Андрій Герус намагається збити ринок електроенергії в інтересах Коломойського — Кирило Сазонов

Представник президента в уряді Андрій Герус намагається домогтися перенесення запуску ринку електроенергії, лобіюючи інтереси Ігоря Коломойського. Про це написав політолог Кирило Сазонов в в Facebook.

"Представник Зеленського в уряді Андрій Герус проти. Він проти нового ринку в принципі і писав про це неодноразово. Він взагалі проти всього, що не сприяє зниженню тарифів для промислових споживачів. Навіть виступав проти пріоритету включення енергоблоків ТЕС, що працюють на українському вугіллі марки Г, щодо енергоблоків використовують російський антрацит. Цілі опуси публікував про те, як збільшення частки українського вугілля призведе до "монополізму", зростання тарифів і іншим катастрофам. Але у нього, як голови Асоціації споживачів енергетики робота така була. Нічого особистого, просто бізнес", — написав Сазонов.

Андрій Герус censor.net.ua

На думку політолога, близького до президента бізнесменові Ігорю Коломойському запуск ринку електроенергії загрожує не тільки втратою можливості впливати на тарифи на електроенергію для своїх феросплавних заводів. В умовах вільного ринку олігарх не зможе використовувати тарифи для тиску на великий бізнес в своїх інтересах.

"Коломойський, як найбільший споживач цієї самої енергетики, теж проти (ринку). І справа не тільки в тарифах для феросплавних заводах, на які в новому ринку вплинути ніяк не вийде ... Не менше, а може і більше значення консервація існуючої директивної моделі енергоринку для Коломойського має з іншої причини. В ситуації, коли держава диктує і виробникам, і покупцям електроенергії її ціну, він отримує потужний важіль впливу на великий бізнес. А якщо згадати рейдерське минуле групи Приват, то, можна сказати, - інструмент переділу цілих ринків", — вважає Сазонов.

Політолог вважає, що ігри з ціною на електрику для бізнесу дозволять Коломойському заганяти підприємців в збитки і змушувати продавати свій бізнес.

"Це для середньостатистичної сім'ї щомісячний рахунок за електроенергію становить кілька сот гривень. Для будь-якого промислового гіганта він дорівнює сотням мільйонів. Граючи з ціною на електроенергію (так само як і з тарифами на ж /д перевезення, поверненням ПДВ та іншими державними залежностями) можна будь-кого загнати в збитки. І ... запропонувати продати за привабливою ціною. Тим більше, що з кешем у Коломойського проблем бути не повинно – ми ж пам'ятаємо, скільки мільярдів рефінансу Приватбанку було виведено в офшори", — підкреслює Сазонов.

Політолог зазначає, що новий ринок впроваджує цивілізовані правила гри в сфері енергетики і страхує бізнес від рейдерських загроз: "Новий ринок від цієї рейдерської загрози страхує – держава відсувається від тарифоутворення на електроенергію, і ціна на електроенергію формується як в Європі – на вільному ринку. І ринковою владою там володіють не тільки виробники, а й споживачі, що в підсумку повинно забезпечити баланс інтересів".

Нагадаємо, новий ринок електроенергії повинен бути введений 1 липня 2019 року. Представник президента в уряді Андрій Герус заявив, що запуск ринку потрібно відкласти на рік. Близький до президента бізнесмен Ігор Коломойський висловився за перенесення запуску ринку на невизначений час. У той же час, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні кабміну 5 червня заявив, що уряд виконає прийнятий парламентом закон "Про ринок електроенергії" і запустить ринок з 1 липня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!