У Зеленского анонсировали повышение цен на холодную воду.
Повышение тарифов на холодную воду связывают с ростом цен на электричество.
В Украине водоканалы хотят увеличить тарифы на холодное водоснабжение на 15%. Об это сообщает представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус.
Вы обратили внимание, как Зеленский поднимает тарифы? Весело и с огоньком - анонс, спойлер... Не то, что Порошенко - со злобой в глазах и гомерическим хохотом.
Приказ господина Зе - всем пацакам надеть намордники и радоваться - похоже, всё ближе.
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