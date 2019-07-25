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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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У Зеленского захотели поднять тарифы

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У Зеленского анонсировали повышение цен на холодную воду.

Повышение тарифов на холодную воду связывают с ростом цен на электричество.

В Украине водоканалы хотят увеличить тарифы на холодное водоснабжение на 15%. Об это сообщает представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус.

Новини
Президент готов принять условия России?

Вы обратили внимание, как Зеленский поднимает тарифы? Весело и с огоньком - анонс, спойлер... Не то, что Порошенко - со злобой в глазах и гомерическим хохотом.

Приказ господина Зе - всем пацакам надеть намордники и радоваться - похоже, всё ближе.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особи
Андрій Герус Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
комунальні послуги
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Коментарі
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Стойко Invar
Стойко Invar
ниче, пусть подымают, зато мы самая европейская страна в Европе, мля(((
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3
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Куварзина Елена
Куварзина Елена
Вот и настало время пересмотреть тарифы, за которые команда президента не отвечает. Ну, что 73% дождались понижения?
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5
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
еще узеленский обещал снизить цены на шаурму.
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