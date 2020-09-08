Аналітик спрогнозував ціни на нафту: на ситуацію вплинуть США

Вартість нафти до 13 вересня буде коливатися близько 41 долара за барель (марки Brent). Уже в найближчі дні на ціни вплинуть новини про запас нафти.

Про це OBOZREVATEL повідомив аналітик Roboforex Андрій Гойл. "Одним з головних визначальних чинників сьогодні буде виходить статистика по ринку США. За попередніми даними, цифри виявляться не такими оптимістичними, як би того хотілося", – відзначає експерт.

Тренд на скорочення безробіття і відновлення економіки триває, тому попит на "чорне золото" і далі буде рости. Дані по запасах нафти в США вийдуть пізніше звичайного – в четвер. Попередню оцінку від Американського інституту нафти (API) ми дізнаємося в середу – в разі зростання запасів нафту виявиться під тиском.

У наступний тиждень очікується зниження ціни на нафту марки Brent до позначки в 41,00 долара за барель, а якщо котирування закріпляться вище 43,00 доларів, їх коливання так і продовжаться в каналі 43,20-46,60 доларів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, білоруські нафтопереробні заводи можуть скоротити виробництво палива через протести громадян, які йдуть по всій країні на знак незгоди з результатами виборів.