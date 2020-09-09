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Аналітик спрогнозував ціни на нафту: на ситуацію вплинуть США

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Ринки та компанії
1,6 т.
Ціни на нафту

Ціни на нафту.

Вартість нафти до 13 вересня буде коливатися близько 41 долара за барель (марки Brent). Уже в найближчі дні на ціни вплинуть новини про запас нафти.

Про це OBOZREVATEL повідомив аналітик Roboforex Андрій Гойл. "Одним з головних визначальних чинників сьогодні буде виходить статистика по ринку США. За попередніми даними, цифри виявляться не такими оптимістичними, як би того хотілося", – відзначає експерт.

Тренд на скорочення безробіття і відновлення економіки триває, тому попит на "чорне золото" і далі буде рости. Дані по запасах нафти в США вийдуть пізніше звичайного – в четвер. Попередню оцінку від Американського інституту нафти (API) ми дізнаємося в середу – в разі зростання запасів нафту виявиться під тиском.

У наступний тиждень очікується зниження ціни на нафту марки Brent до позначки в 41,00 долара за барель, а якщо котирування закріпляться вище 43,00 доларів, їх коливання так і продовжаться в каналі 43,20-46,60 доларів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, білоруські нафтопереробні заводи можуть скоротити виробництво палива через протести громадян, які йдуть по всій країні на знак незгоди з результатами виборів.

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Світові ціни на нафтунафта
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