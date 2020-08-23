Аналітик спрогнозував подорожчання біткоїну в 30 разів

Курс біткоїну в найближчі 18 місяців може злетіти від $ 11 500 до 340 000. Максимальна відмітка для криптовалюти – $ 1,6 млн.

Такий прогноз опублікувало видання Coinlife з посиланням на аналітика ChartsBTC. У разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїну "піде" на значно вищу величину. "У найближчі 18 місяців ціна біткоїну буде знаходитися десь між відміткою в 250 тис. і 1,6 млн доларів", – прогнозує експерт.

Зазначений інтервал цін нагадує про те, що аналітики після кидка біткоїну до позначки в 12,4 тис. доларів, були змушені переглядати свої прогнози в позитивну сторону. Так, аналітик Тоні Вейс, який раніше прогнозував, що криптовалюта буде більшу частину часу 2020 року перебувати в межах від 6 до 10 тис. доларів, спочатку думав, що криптовалюті тепер дуже комфортно вище позначки в 12 тис. доларів.

20 тис. доларів для біткоїну в 2020 році – вельми можлива мета. По-друге, Вейс вважає, що якщо таке дійсно станеться, то цифровий актив стрімко "побіжить" до позначок в межах від 45 до 50 тис. доларів.

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