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6 травня • оновлено в 23:15
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АМКУ відкриє справу проти "Епіцентру" через торгівлю будматеріалами в розпал пандемії

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Антимонопольний комітет України відкриє справу проти будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова лінія", що належать родині нардепа Олександра Гереги, щойно отримає протоколи про порушення від Нацполіції.

Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, йдеться в публікації "Економічної правди".

"Епіцентр" можуть крупно оштрафувати

"Епіцентр" можуть крупно оштрафувати

"З точки зору антимонопольного законодавства робота "Епіцентру" та "Нової лінії" під час карантину є отриманням неправомірної переваги над конкурентами. Недотримання ними обмежувальних заходів могло поставити ці магазини у більш вигідне становище відносно тих, які дотрималися карантину", – підкреслив він.

В АМКУ додали, що Нацполіція у цих мережах склала протоколи, які зафіксували факти торгівлі забороненими товарами в період дії карантину.

"Найближчими днями чекаємо копії протоколів на порушників від Національної поліції. Після їх отримання відкриваємо справу. Якщо підтвердяться факти порушення конкурентного законодавства компаніями "Епіцентр", "Нова лінія" або будь-якими іншими порушниками, на них буде накладено штраф у розмірі до 5% від доходу за 2019 рік", – заявив Хмельницький.

За його словами, схожу ситуацію зафіксовано і з "окремими відомими київськими ресторанами".

"Збираємо матеріали й зважуємо можливості правозастосування. І перевіримо будь-які інші компанії, якщо матимемо підстави вважати, що вони вчинили аналогічні порушення", – додали в АМКУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
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