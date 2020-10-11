АМКУ планує покарати компанію Пінчука за змову в тендерах "Укрзалізниці"

Гліб Іванов Ринки та компанії 16:04, 11.10.2020 Оновлено: 16:09, 11.10.2020

Антимонопольний комітет планує дискваліфікувати компанію "Інтерпайп Україна", що належить Віктору Пінчуку, на три роки від участі в тендерах за змову.

Про це повідомила "Ліга антитрасту".

Повідомляється, що таке саме покарання загрожує ще трьом товариствам: "Ретек", "Транспортні інвестиції" та "Фірмі "Інтервторпром".

Усі чотири зазначені компанії, за інформацією в матеріалі, пов’язані між собою через Віктора Пінчука та його групу "Інтерпайп".

"Поки невідомо, які саме закупівлі потрапили в поле уваги АМКУ. Однак зазначені компанії часто зустрічаються одна з одною на тендерах у системі "Прозорро" та не демонстрували активного конкурентного змагання", – йдеться в матеріалі.

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Економіка Ринки та компанії

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