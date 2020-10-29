АМКУ підтвердив найбільшу маніпуляцію Пінчука на держтендерах

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 69,3 млн грн "Інтерпайп" Пінчука та ще три компанії за порушення антимонопольного законодавства. Крім "Інтерпайп", було оштрафовано компанії "РЕТЕК", "Транспортні інвестиції" і "Фірму "Інтервторпром".

АМКУ наклав штраф через зловживання монопольним становищем на ринку постачання коліс. Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету сьогодні, 29 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України має намір дискваліфікувати компанію "Інтерпайп Україна", яка належить олігархові Віктору Пінчуку, на 3 роки від участі в тендерах за змову. Відомо, що всі 4 зазначені компанії, за інформацією в матеріалі, пов'язані між собою через Пінчука та його групу "Інтерпайп".

У 2020 році "Укрзалізниця" готувалася до суперечливого тендеру на закупівлю коліс для вагонів і бандажів на 2,4 млрд грн, яка може дати початок дефолту перевізника. Водночас журналісти припускали, що тендери УЗ на закупівлю коліс і бандажів можуть бути спробою Мінінфраструктури виручити "Інтерпайп" Віктора Пінчука.

Ексдиректор з економіки та фінансів АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев заявляв, що компанія Віктора Пінчука "Інтерпайп" хотіла продати "Укрзалізниці" суцільнокатані колеса вчетверо дорожче собівартості.