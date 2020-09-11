Американська компанія відмовилася від поставок газу в Україну

Ярослав Маркін Ринки та компанії 14:37, 11.09.2020 Оновлено: 14:43, 11.09.2020

Американська компанія Louisiana Natural Gas Exports відмовилася від співпраці з Україною, яка передбачала довгострокові поставки скрапленого природного газу в обсязі близько 5 млрд кубометрів на рік.

Цю інформацію підтвердила в.о. міністерки енергетики Ольга Буславець, повідомив "Інтерфакс-Україна"

"Дійсно, була відмова, ніякого додаткового спілкування після цього не було", – сказала Буславець.

Глава Міненерго уточнила, що нової інформації з цього питання немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Україна і США домовилися про постачання через Польщу скрапленого газу для його подальшого транспортування до європейських країн через хаб на базі українських підземних сховищ.

На початку травня Кабмін підписав меморандум про співпрацю з компанією Louisiana Natural Gas Exports з постачання скрапленого газу в Україну із США.

Але пізніше з'ясувалося, що Louisiana Natural Gas Exports має податкову заборгованість в США.

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Економіка Ринки та компанії

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