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Новий удар для Путіна? У Криму повністю перестав працювати AliExpress

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Китайський інтернет-магазин AliExpress повністю перестав працювати з анексованим Кримом. Обдурити систему неможливо жодними "маскуваннями" під покупців з материка.

При цьому в техпідтримці глобальної платформи всі проблеми ввічливо пояснюють "технічним збоєм". Про це пишуть "Примечания".

Хитрувати з доставкою жителі півострова були змушені починаючи з 2015 року. Видання пише, що спочатку вони в Краснодарському краї РФ "прописали" мегаполіс з двохмільйонним населенням і "російським" ім'ям Щерук (так в кириличній розкладці виглядає значення Other, яке кримчани прописують в поле адреси "місто", щоб обійти блокування). Індекс при цьому залишали кримський. Також в адресах доставки замінювали літери на цифри, а на мобільних пристроях відключали геолокацію або використовували VPN.

Але близько двох тижнів тому всі перевірені способи перестали працювати. Платежі та акаунти масово блокуються. Не допомагає навіть повна зміна адреси на материковий. У матеріалі сказано, що повідомлення про це стали масово з'являтися в групі "AliExpress Крим" у "ВКонтакте". Не обслуговують навіть тих клієнтів, акаунти яких відзначені різними vip-статусами – вони віддали китайським виробникам від декількох тисяч до декількох десятків тисяч доларів.

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AliExpress повністю відмовився працювати з Кримом

AliExpress повністю відмовився працювати з Кримом

krimoved.crimea.ua

Деяким допомагає тільки повна зміна аккаунта і доставка на материковий адресу в Росії.

"Після замовлення клієнту доводиться вручну списуватися з продавцем і просити поміняти адресу на кримський. Або додавати кримський індекс в одне з полів адреси, в надії на те, що працівники пошти Росії здогадаються його прочитати і перенаправляють посилку на півострів. Ризик залишитися без грошей і без товару при цьому різко зростає – через 2 місяці очікування на пошті посилка піде назад в Китай", – йдеться в новині.

Кримчани пишуть, що техпідтримка AliExpress на всі претензії відповідає, що стався звичайний технічний збій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму скаржаться на проблеми з іноземними та навіть російськими компаніями. Прописка на півострові стала для них "чорною міткою". Про це пишуть блогери в соцмережах. За їх словами, весь цивілізований світ сприймає партнерів з Криму як жителів тоталітарної Північної Кореї або Сирії.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
AliExpress санкции
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