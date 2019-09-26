Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:24
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Блоги - Ринки та компанії

Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
Всі статті автора

Перестаньте кошмарить "белый" импорт, или Почему люди возят в Украину контрабанду

11.9т Читати матеріал російською

Свежее.

Решили открыть новое направление в наших магазинах - продажа витаминов и минералов лучших украинских и мировых производителей.

На сегодня.

То что завозят в страну - это на 70% контрабанда. Не палёнка, но товар ввезённый без таможенного контроля и уплаты налогов.

Баночки с витаминами много места не занимают, стоят дорого и поэтому торгаши пользуясь дырами и коррупцией возят их или бусиками из Европы в обход таможни или в баулах авиа. Соответственно экономят на пошлине и НДС.

В таких условиях, возить "в белую" может только идиот. У тебя сразу на старте цена уже на 20-30% дороже. Но мы честные - поэтому те самые идиоты.

Нашли крупнейшего немецкого производителя витаминов, заключили контракт и привезли на украинскую таможню первую партию.

Груз встал.

Все документы есть: инвойсы, контракты, упаковочные, Free Sale, ISO, внутренние лабораторные исследования, ЕВРО-1, сертификаты от производителя.

Но украинский таможне товар MADE IN GERMANY кажется подозрительным:

- А дайте нам ветеринарный сертификат?

- А дайте нам ещё заключение на желатины?

- А дайте нам бумажку ещё вот на это?

- А вот на то?

Связываемся с заводом.

- Мы же вам дали все наши документы. Мы не понимаем что вы хотите. Мы экспортируем по всему миру - какой ещё ветеринарный сертификат на Витамины?

Груз две недели простоял на таможне.

То что в нормальном мире занимает пару часов - здесь становится апокалипсисом.

Время потеряли

Деньги потеряли.

Немцев за*бали.

А потом они удивляются, что люди возят в страну контрабанду и что сборы падают.

Так вы ж с*ка за*бете любого, даже самого честного. Перестаньте кошмарить и мучать белый импорт неделями на таможне и сразу все станет с головы на ноги.

А пока.

Легче и быстрее везти "в чёрную" - страна будет терять сборы, а "белые импортеры" - время, нервы и деньги.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Місце
Україна
Тег
розмитнення
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Давиденко
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
2
9
Смішно
12
Цікаво
130
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шевченко Глеб
Шевченко Глеб
Зачем удалять комментарии если они написаны по делу? Кто удаляет и с какой целью? Авторитета "Обозревателю" это точно не добавляет
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бульба Остап
Бульба Остап
Автор взнавав перед покупкою, якi документи потрiбно укр митницi для розмитнення? Якщо не взнавав - чому? , якщо взнавав - то у якого "спецiалicта"?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Хто там у нас такий модний керівник митниці з зеленої погані? Щось там нявкав, що в таких випадках до нього слід звертатись, він всіх покарає?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel