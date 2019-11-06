Акція "Крути колеса від цінового стресу" — на фініші

Ліки не псуються так швидко, як хлібобулочні вироби. Тому можете купувати їх заздалегідь, а не в день використання. Якщо переживаєте, що кашель колеги стане вашою спільною проблемою, придбайте противірусні засоби та вітаміни, поки аптеки роблять знижки до 25%.

Акція "Крути колеса від цінового стресу" завершиться вже 30 листопада 2019 року. Залишилось всього 24 дні до фінішу сезону знижок. Заплануйте важливі покупки на вихідні чи зробіть їх після роботи у будні. Потурбуйтесь про імунітет зі знижкою, щоб хвороба колеги не збила вас з ніг.

Якщо плануєте подорож чи відрядження найближчим часом, зараз складіть у валізу дорожню аптечку, щоб не забути про неї в останній момент. Так ви матимете все необхідне під рукою, знаходячись далеко від дому. Якщо точно знаєте, що може знадобитись восени або взимку, складіть список та придбайте необхідні позиції. В роботизованих аптеках під брендами "Благодія", "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" купують вітаміни для дітей, поповнюють офісну аптечку, шукають противірусні засоби для екстреної допомоги у відрядженні. Весь листопад там триває акція, яка дозволяє заплатити до 25% менше. Знижки охоплюють ліки, дієтичні добавки, медичні вироби, засоби гігієни.

Гроші та час зайвими не бувають. Запитайте у провізора роботизованої аптеки, на чому можна зекономити в рамках акції "Крути колеса від цінового стресу".

Нагадуємо, знижки вийшли на фінішну пряму. Акція "Крути колеса від цінового стресу" розпочалась 1 жовтня та завершиться 30 листопада 2019 року. Роботизовані аптеки "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Аптека Копійка", "Благодія" знизили ціни на різні позиції, щоб ви встигли підготуватись до зниження температури за вікном та заздалегідь поповнили аптечку. Піклуйтесь про своє здоров’я з акцією "Крути колеса від цінового стресу" та зекономте кошти.

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток, знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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