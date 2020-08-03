Акціонер Укрнафти маніпулює правоохоронцями та судами, – експерт

30 липня в офісах компанії Smart Energy НАБУ проводило обшук. Слідчі дії проводилися для виїмки документів, які стосувалися купівлі компанії "Аркона Газ-Енергія" в березні 2020 року британською компанією Regal Petroleum (зараз Enwell Energy, входить до групи Smart Energy).

НАБУ розглядає обставини отримання цією компанією ліцензії на видобуток вуглеводнів. У компанії заявили, що вважають обшуки необґрунтованим тиском на бізнес.

Голова ради директорів Асоціації захисту активів Олександр Сітухо прокоментував цю подію, передає Апостроф. Він зазначив, що у випадку з Арконою не йдеться про правовий або господарський спір.

"Законність отримання ліцензії цією компанією розглядали суди всіх інстанцій, і Верховний Суд давно поставив крапку в цьому питанні. Ліцензію отримано без будь-яких порушень. Тут явно проглядаються інтереси акціонера Укрнафти Ігоря Коломойського".

Експерт зазначив, що саме Укрнафта в адміністративному суді несподівано вирішила оскаржити законність придбання ліцензії "Арконою".

"Навіть продавили рішення в першій інстанції на свою користь. Хоча мені не зрозуміла позиція цього суду, яка йде врозріз із раніше винесеним рішенням Верховного Суду. Тут точно немає правової перспективи. Усе це робиться для тиску на своїх політичних опонентів", – сказав він.

"Саме люди Ігоря Валерійовича зараз драйвери всіх процесів, які відбуваються навколо "Аркони". Вони маніпулюють і правоохоронцями та судами. Покупці просто потрапили між "молотом і ковадлом". Бачите і до обшуків дійшли. Хоча незрозуміло, який зв'язок між обставинами отримання Арконою ліцензії кілька років тому і угодою щодо купівлі компанії в березні цього року", – сказав Сітухо.

Нагадаємо, що 24 березня 2020 року було завершено процедуру придбання активів відповідно до договору між компанією Regal Petroleum (зараз Enwell Energy) і попередніми власниками. За умовами угоди компанія придбала 100% акцій ТОВ "Аркона Газ Енергія".

ТОВ "Аркона Газ-Енергія" володіє спеціальними дозволами, які передбачають геологічне вивчення, зокрема дослідно-промислове розроблення з подальшим видобуванням вуглеводнів (промислове розроблення) на Свістунковско-Червонолуцькому родовищі, розташованому в Полтавський області. Дозвіл дає право на розроблення ділянки площею 97 км2, яка розташована приблизно в 15 км на схід від Свиридівського родовища, на якому здійснює видобуток вуглеводнів один із активів британської Regal Petroleum. Спеціальний дозвіл було видано ТОВ "Аркона Газ-Енергія" травнем 2017 року строком на 20 років.

Enwell Energy (колишній Regal Petroleum plc) є публічною британською компанією, акції якої котируються на Лондонській біржі AIM. В Україні здійснює свою діяльність через Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" в Полтавській області та ТОВ "Пром-Енерго Продукт" в Харківській області, які володіють спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів. Усі компанії входять до складу групи Smart Energy.

Зі свого боку група Smart Energy входить у Смарт-Холдинг, здійснює реалізацію проєктів у сфері розвідки та промислового розроблення родовищ вуглеводнів. Нафтогазовий напрям Smart Energy, крім активів Enwell Energy, представлено газодобувною компанією "Укргазвидобуток" (Харківська область).