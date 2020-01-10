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10 січня • оновлено в 13:39
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/ Ринки та компанії

З'їсть прибуток: українські айтішники збунтувалися проти нового податку

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Ідея Кабміну і депутатів ВР змінити систему податків для IT-сфери викликала шквал критики від співробітників індустрії. Вони побоюються, що новий податок з'їсть левову частку їхнього прибутку.

За підрахунками Мінціфри і комітету ВР з цифрової трансформації, новий універсальний податок для IT-компаній буде вигідний і бізнесу, і державі, а ще позбавить співробітників від необхідності оформлятися як ФОПи. Але самі айтішники порахували, що в деяких випадках платити податків їм доведеться в три рази більше, пише "Ліга.Тех".

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Реформа передбачає податок у вигляді 4% від обігу в 2020 році і щорічне збільшення цього податку до 7% до 2024 року. Крім цього, компанії будуть зобов'язані платити ЄСВ з двох мінімальних зарплат і військовий збір в розмірі 1,5%. Решта податків буде скасовано.

"Айтішники порівняли запропоновану Мінціфри систему оподаткування з діючою – коли компанія наймає ФОПи. Маємо, що єдиний податок в розмірі 5%, який зараз платять ФОПи, в цілому для компанії і роботодавця може виявитися більш вигідним, ніж ті ж 4% універсального податку. А різниця в тому, що в першому випадку відсоток нараховується тільки на зарплатний фонд, а в другому – на весь обіг. В абсолютних цифрах податків доведеться платити більше. ЄСВ теж подвоюється, що ще більше збільшує платежі в бюджет", – йдеться в публікації.

Один з IT-фахівців Юрій Табачник в коментарі на сторінці заступник міністра цифрової політики Олександра Борнякова розрахував, скільки їм доведеться платити за новою системою.

"Було: компанія з десяти ФОП, щомісячний дохід кожного з них складав 25,000 грн. З них він платив 5% ЄП + 1039,06 ЄСВ. Разом 10 осіб виплачували 10 * ((25,000*5%) + 1039.06) = 22890.6 грн податків і зборів щомісяця. Стало: юридичну особу з доходом ті же 250,000 грн/міс. Тепер податки і збори складають 250,000*4% + 10*(2*1039.06) = 10,000 + 20781.2 = 30781.24 грн податків і зборів щомісячно. і це без військового збору! Ви стверджуєте, що "ми не піднімаємо податки". Де помилка в моїх розрахунках?", – написав Табачник.

Навіть допустивши, что на фонд оплати праці компанія витрачає 70% прибутку, у Табачника нове оподаткування все одно виявилося більшим.

Розрахунки нових податків

Розрахунки нових податків

Розрахунки нових податків

Розрахунки нових податків

У матеріалі сказано, що більшість айтішників стверджують: що новий податок з'їсть значну частину їхнього заробітку. "Сервісні IT-компанії працюють з маржинальністю 8-12% обігу, а запропоновані 4-7% з обігу – це половина прибутку", – цитує видання думку співвласника компанії Intellias Віталія Седлера.

Однак маржа у IT-компаній може бути різною. "І податок в 7% може з'їсти прибуток не у всіх", – зробили висновок автори.

Новий податок для IT

Новий податок для IT

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мінцифра разом з парламентським комітетом з цифрової трансформації презентували податкову реформу для IT-компаній. Фактично для них хочуть ввести п'яту групу єдиного податку.

"Слуга народу" збирається об'єднати три податки: податок на доходи фізичних осіб, єдиний соцвнесок (ЄСВ) і військовий збір.

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Читайте всі новини по темі "Реформи Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
IT-компанії IT
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Припустимо у мене працівника біла - грязна з/п 10 000 грн, податків сплачую 20,5 % і спідприємство слачує так само за мене і того 4 100 грн. Я наголоршую з 10 000 грн до бюджету країни сплачено 4 100 грн. Нема чого IT-компаніям плакатися. От як би в них переплюнили даний відсоток то да а так не скигліть.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
что-что - средний доход ITшника 1000 долларов? Покажите мне такого! Хочу посмотреть ему в глазки!
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Николаев Олег
Николаев Олег
А льготы героям АТО из каких грошей выплачивать? Кто там недоволен? Тебя сегодня проведают активисты с факелами в ночное время.
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коршун федот
коршун федот
Николаев Олег, Ту.по.е б.ы.д.ло.По теме промычать -мозгов не хватает?Так иди заливай бояру, вылупень м.ок.ш.ин.с.кий .Вот уж д.ы.би.лов понабирали в ольгинские шлюхоперды!
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